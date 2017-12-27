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Büyüme bir başarı hikayesi

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik risklere, siyasi istikrarsızlıklara rağmen bu büyümeyi gerçekleştirmek bir başarı hikayesidir" dedi.

Büyüme bir başarı hikayesi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkiye'nin yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 11,1'lik büyüme oranına ilişkin, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik risklere, siyasi istikrarsızlıklara rağmen bu büyümeyi gerçekleştirmek bir başarı hikayesidir." dedi.
Demirtaş, İZTO'nun Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2016'da yüzde 4,2 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2017'de büyümede rekor seviyeye ulaştığını söyledi.
Yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 11,1'lik büyümenin son 6 yılın en yükseği olduğuna dikkati çeken Ekrem Demirtaş, "Büyümede bir kez daha dünya şampiyonu olduk. Bölgemizde yaşanan jeopolitik risklere, siyasi istikrarsızlıklara rağmen bu büyümeyi gerçekleştirmek bir başarı hikayesidir." diye konuştu.
Demirtaş, büyümede hükümetin teşvik ve destek politikaları ile iç talebin pozitif etkileri olduğunu, büyümede yatırım ve ihracatın çok etkili olduğunu söyledi.
Hükümetin turizmcinin yanında olmayı sürdürdüğünü kaydeden Ekrem Demirtaş, 2018'de yerli turistleri ihmal etmeden çalışmaların yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.

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