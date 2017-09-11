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Büyüme hızı açıklandı (1)

- Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü

Büyüme hızı açıklandı (1)

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 16,3 yükselerek, 734 milyar 211 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,7, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 6,3, inşaat sektörünün ise yüzde 6,8 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,7 yükseldi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,4 olmuştu.

Öte yandan TÜİK, 2015'in ilk çeyreğinden bu yanaki büyüme rakamlarını revize etti. Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı çeyreğinde daha önce yüzde 5,3 olarak açıklanan büyümesi yüzde 4,9, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 olarak açıklanan büyümesi de yüzde 5,2 olarak revize edildi.

(Sürecek)

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BüyümeGayri Safi Yurtiçi Hasıla
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