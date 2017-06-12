"Büyüme hızı ekonomi için ümit verici"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesinin ümit verici olduğunu belirterek, "Büyüme hızı 2. çeyrekte daha da artacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini değerlendirdi.

Sıfır faizli krediler ve vergi indirimlerinin ekonominin canlanmasında büyük etkisinin bulunduğuna işaret eden Palandöken, "2017 yılının başından itibaren büyüme hızının artacağını öngörmüştük. Hesaplarımız doğru çıktı. Özellikle 2009 yılında olduğu gibi bu dönemde de vergi indirimlerinin ekonominin canlanmasında büyük bir etkisi oldu. Büyüme hızı 2. çeyrekte de artmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, büyümenin daha yüksek rakamlarda olması için esnafın beklentilerinin de karşılanması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Sicil affı maalesef etkin kullanılmadı. KOSGEB kredisi alanların büyük bir kısmı kara listeye takıldı ve kredi kullanamadı. Sicil affı etkin bir şekilde uygulanırsa ekonomik büyüme çok daha hızlı artar. Ayrıca vergi indirimleri de yıl sonuna kadar devam ettirilmeli. Bunlar gerçekleşirse yüzde 6'nın üstündeki büyüme oranı kimseye sürpriz olmaz."