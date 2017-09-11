ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bu yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 5,1'lik büyümenin tatmin edici olduğunu belirtti.

Özdebir, yazılı açıklamasında, 2017'nin ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

"Her ne kadar beklentilerin altında kalmış gibi görünse de Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamı tatmin edici seviyededir." ifadesini kullanan Özdebir, imalat sanayisinin yüzde 6,3 büyümesinin de kendilerini memnun ettiğini bildirdi.

Büyüme konusunda elde edilen başarıda siyasi iradenin zamanında aldığı tedbirlerin etkili olduğunun altını çizen Özdebir, siyasi irade ve özel sektörün uyum içerisinde sürdürülebilir bir büyümeyi tesis etmesinin önemine dikkati çekti.

- "Türkiye pozitif ayrışacak"

Özdebir, yakın zamanda neredeyse tüm uluslararası kuruluşların Türkiye'nin büyüme beklentilerini revize etmesinin, bu kuruluşların Türkiye'ye olan bakış açılarını değiştirdikleri şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın genelindeki büyüme performansı ile Türkiye, gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışacaktır. Son dönemde Türk lirasının dolar karşısında, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla değerinin artması, yatırımcıların Türkiye algısını net bir şekilde ortaya koymaktadır."

İmalat sanayisinin büyüme performansına da değinen Özdebir, nisan ve haziran aylarında imalat sanayisi üretim endekslerinin zirve yapmasının yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 6,3'lük sektör büyümesinin öncü göstergeleri olduğunu ifade etti.

Özdebir, elde edilen performansın tüm zorluklarına rağmen Türkiye ve Türk sanayicisinin yoluna devam ettiğini gösterdiğine işaret etti.

Bu yıl küresel jeopolitik riskler dışında olası başka bir risk alanı öngörülmediğini de belirten Özdebir, "Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasında değişiklik beklenmemesi, AB'nin parasal genişlemesinin yıl sonuna kadar devam edecek olması küresel ekonomik belirsizliği azaltmıştır. Güçlü iç talep ve ihracatın itici gücü ile birlikte Türkiye'nin büyümesinin önünde somut bir engel görünmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.