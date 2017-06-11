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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı birinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı birinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.
AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 20 ekonomistin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,8 oldu. Ekonomistler söz konusu döneme dair büyüme beklentilerini en yüksek yüzde 5,2, en düşük yüzde 2 aralığında belirtti.
Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması da yüzde 3,4 oldu. Ekonomistler, yılın tamamına ilişkin en yüksek yüzde 4,1 ve en düşük yüzde 2,6 büyüme beklentisi ifade etti.
Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, yılın son çeyreğindeki büyüme yüzde 3,5 olmuştu.
Orta Vadeli Program'da ise büyümenin 2017'de yüzde 4,4'ü, 2018 ve 2019'da yüzde 5'i bulması hedeflenmişti.
Muhabir: Erdal Çelikel

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TÜİKEkonomiBüyümeAA Finans Büyüme Beklenti Anketi
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