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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.AA...

Büyüme rakamları yarın açıklanacak
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ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomistin yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 1,7 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 3, en düşük ise yüzde 0,5 oldu.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,1, en düşük yüzde 2,2 oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,2 büyümüştü.

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BüyümeDönemsel Gayri Safi Yurt Içi HasılaTürkiyeüçüncü çeyrek
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