Büyüme rakamlarının yankıları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmesinde, ekonomik verilerin yılın kalan bölümünde de büyümenin devam edeceğini ve ihracatın artacağını gösterdiğini belirtti.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nisan-haziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine dikkat çekti.

"İkinci çeyrekte bayram nedeniyle oluşan iş günü kaybına rağmen ekonominin ilk çeyrekte elde edilen yüksek büyüme oranını devam ettirmesi memnuniyet verici bir tablo." ifadesini kullanan Konukoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5,1 oranında büyümesi, geleceğe daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Bölge ülkelerinde yaşanan karışıklıklara rağmen sanayicilerimizin üretim azmi, uygulanan teşvikler ve desteklerin de katkısıyla sanayi üretim rakamları ve ihracatımız artıyor. Ekonomik veriler, yılın kalan bölümünde de büyümenin devam edeceğini ve ihracatın artacağını gösteriyor."

- "Hazırlıklar hepimize umut vermektedir"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu da yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi büyüme ivmesinin ikinci çeyrekte de devam etmesinin gelecek umutlarını daha da güçlendirdiğine değindi.

Ekonominin 2017 yılını yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle kapatacağına inandıklarını ifade eden Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomimiz 2016 yılında yaşadığımız zorlukların ardından iş dünyamızın azmi, hükümetin reel sektöre verdiği destek ve teşviklerin de katkısıyla hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdi. Yılı yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle kapatmak için daha çok üretim, daha çok ihracatla süreci destekleyeceğiz. Hükümetimizin vereceği çeşitli teşvik ve desteklerle bu süreç daha da gelişecektir. Nitekim bu konuda yapılan hazırlıklar hepimize umut vermektedir."