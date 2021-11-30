Büyüme tarıma da yansımalı

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü, ihracatın ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,6 arttığını hatırlatan Ali Kopuz, “Aynı dönemde ithalat yüzde 8,3 azaldı. Yani özellikle dış ticarette olumlu gelişmeler var. Son dönemde oluşan rekabetçi kurun etkisi, hem üretimin kesintiye uğramaması hem de ihracatımızın artmasına yol açıyor. Uluslararası arenada bir tehdit haline gelen stagflasyon ihtimaline karşı uygulanan politikaların olumlu sonuçlarını almaya başladık. İnşallah yakın zamanda ücretlerde yapılacak düzenlemelerle refah seviyesinde de bir düzelme sağlanacaktır” dedi.

İnşaat ve tarımdaki daralmaya dikkat çeken İSTİB Başkanı Ali Kopuz, “İnşaat sektöründe, kurun bir dengeye oturması ve faizlerin düşüşüyle bir canlanma yaşanması beklenebilir. Ancak tarım sektöründeki küçülmenin nedenleri daha karmaşık ve kapsamlı çözümlere ihtiyaç var. Uzun yıllardır süregelen; verimlilik, bölünmüş topraklar, düşük teknoloji, bilinçsiz gübre ve tarım ilacı kullanımı, geleneksel üretim yöntemleri ve planlama eksikliği gibi sorunlara son dönemde dövizdeki dalgalanmalar neticesinde tarımsal üretim maliyetlerinin çok yükselmesi eklendi. Bu maliyet artışının boyutu “üretimden vazgeçmeyi” bir tercih olarak gündeme getiriyor. Bu nedenle tarımsal üretimde maliyetlerin artışı, acilen çözülmesi gereken bir sorun olarak önümüzde duruyor. Türkiye son 20 yılda tarımsal hasılasını sürekli artırmayı başardı ve uygulanan politikalarla yüksek teknolojili tarım üreticisi olmak hedefine giderek yaklaşıyor. Ancak dövizdeki belirsizlik telafisi zor sorunlar doğurabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği “Bir karış bile ekilmemiş toprak kalmaması için” üretim ortamının iyileştirilmesi gerekiyor. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin döneminde yaygınlaşarak çeşitlendirilen desteklerin yanında, uzun yıllardır süregelen ve verimlilik artışını önleyen sorunları çözecek adımlar da atılmalı” şeklinde konuştu.

Ali Kopuz, tarımın özellikle 21. yüzyılda bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini belirterek, “Tarımda atılan her adım, ülkemizin, dünyamızın ve gelecek nesillerimizin kaderini belirleyecektir” dedi.