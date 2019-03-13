"Büyüme trendi 2019 yılında da devam edecek"

KIRIKKALE (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Türkiye ekonomisinin 2018 yılındaki büyüme trendi 2019 yılında da devam edecektir" dedi.

Büyükdede, AA muhabirine, Türkiye'de bugün daha büyük metrekarelere oturan ve daha büyük işler yapan sanayi bölgeleri kurmaya gayret ettiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 312'nin üzerinde organize sanayi bölgesi bulunduğunu, bir o kadar da küçük sanayi sitesi olduğunu, bunların dışında toplam sanayi kuruluşlarının yüzde 50'sinden fazlasının bu sanayi bölgelerinin dışında kalan bölgelerde yer aldığını ifade eden Büyükdede, şöyle konuştu:

"Bu sanayi altyapımızı bakanlık olarak ciddi boyutta büyütmeye çalışıyoruz. Kırıkkale'de 3 organize sanayi bölgemiz var. Bunların yarıya yakını dolu. Diğerlerini de doldurmaya gayret ediyoruz. Kırıkkale savunma sanayimiz için muhteşem bir şehir. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve bunların yan sanayi yatırımları burada. ROKETSAN bu bölgede. Dolayısıyla savunma sanayisinde çok ciddi bir gelişim sağlayan bir ülkeyiz. Bulunduğumuz coğrafya savunma sanayisinde çok ileri nitelikli olmaya bizleri zorluyor. Bütün gücümüzle gelişmiş, dijitalleşmiş ve dünya liglerinde olan, oynayabilen ilk 10'un içerisinde olmaya çalışan bir ülke olmanın zorluklarını yaşıyoruz."

Türkiye'nin sanayi ihracatının iyi durumda olduğunu vurgulayan Büyükdede, "2019 yılında yine büyüme çizgisini devam ettirecek gözüküyoruz. Buradaki en büyük girdileri sağlayacak olanlar da yine sanayiciler olacaktır. Türkiye ekonomisinin 2018 yılındaki büyüme trendi 2019 yılında da devam edecektir" şeklinde konuştu.

- MKEK yatırımları

Büyükdede, Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi'nin 4 yıl başkanlığını yaptığını, Türkiye'deki savunma sanayisinin, uçak endüstrisinin, zırhlı araçlar ve gemicilik alanlarının gelişmesi konusunda ciddi çalışmalarının olduğunu dile getirdi.

Kırıkkale'de 500 dönümlük arazide kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin çok önemli bir yatırım olduğuna dikkati çeken Büyükdede, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisiyle yakın çalışmış biri olarak biliyorum, Kırıkkale savunma sanayimizin bel kemiği olan yerlerden bir tanesidir. MKEK, çelik endüstrisinde de çok güzel bir yatırımı tamamladı. Dövme teknolojilerini de tamamlayacak. Yakın bir dönemde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli dövülmüş malzeme konusunda da çok ciddi bir yol alacağız. MKEK, sadece çelik endüstrisinde değil bugün silah endüstrisinde de lider kurumlarımızdan bir tanesi. Buradaki bu alt yapının çok daha iyi geliştirilerek, bu alana yatırım yapılarak yeni savunma sanayi hamlelerinde Kırıkkale'nin daha fazla görev alacağına inanıyorum."

MKEK'nin özelleştirileceği iddialarını da değerlendiren Büyükdede, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önümüzde böyle bir proje olduğu ne konuşulur ne de duyulur. Bilakis biz MKEK'nin içini geliştirmeye gayret ediyoruz. Önemli olan gelişiminin sağlanması. İhtiyaç duyulan yatırımlarının sağlanması. Daha yeni teknolojilerin hızla buraya akması. Yeni yatırımlarını tamamlayabilmesi" ifadelerini kullandı.