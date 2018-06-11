"Büyümede Çin ve Hindistan'ı bile solladık"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin 2018 yılının ilk 3 ayında yüzde 7,4'lük büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu büyüme dünyanın ikinci hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiriyor Türkiye'mizi. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa'nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu; biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Çin ve Hindistan'ı bile solladık." dedi.

Elvan, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Silifke-Mut ilçeleri arasında yapımı süren tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Elvan, burada yaptığı açıklamada, projede 10 tünel ve 10 viyadük olacağını ve 1,5 milyar liralık büyük bir proje olduğunu söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Silifke-Mut arasının 20 dakikaya düşeceğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Şu anda 5 tünelde çalışmalara devam ediyoruz. 2 tünelimizi bu yıl sonu itibarıyla açmayı planlıyoruz. Aşağı yukarı bitmek üzereler. Diğer tünellerde ise çalışmalar sürüyor. Bu proje bizim için son derece önemli. Özellikle Orta Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli bir arter. Taşucu Limanı başta olmak üzere bu tünelin ve yolların yapılmasıyla birlikte, kısa sürede limana Konya'dan, Karaman'dan, Ankara'dan yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın ulaşma imkanı olacak. Bu büyük ve devasa bir proje. Bu nedenle kısım kısım açacağız. 2021 yılına kadar da projeyi tamamıyla bitirmeye çalışacağız."

- "Biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz"

Daha sonra Mut ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir düğün salonunda bir araya gelen Elvan, burada yaptığı konuşmada da ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin dışarıdan onca saldırı ve uğraşlara rağmen büyüyüp güçleneceğini ve küresel bir güç olacağını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"En ufak bir kaygınız olmasın. Bakınız bugün sabah 2018 yılı ilk 3 ayın büyüme rakamı açıklandı. 2018 yılının ilk 3 ayında yüzde 7,4'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme dünyanın ikinci hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiriyor Türkiye'mizi. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa'nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu; biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden de daha hızlı büyüyoruz. Büyümede Çin ve Hindistan'ı bile solladık. Onların büyüme hızları da oldukça yüksek. Büyümenin kalitesine baktığımızda acaba bu büyüme sağlıklı bir büyüme midir? Baktığımızda şu resmi görüyoruz. Üretim yönü itibarıyla hem tarım sektörümüzün hem hizmetler sektörümüzün hem de imalat sanayimizin büyümeye katkısı var. Yani tüm sektörlerin büyümeye pozitif bir katkısı var. İlk çeyrekte sanayimiz yüzde 8,8 oranında büyüdü. Talep yönüyle baktığımızda sabit yatırımlarımız yani yatırımlarımızın büyümeye katkısı son derece yüksek ve ilk çeyrekte yüzde 9,7 oranında sanayimiz büyüdü."

Elvan, makine teçhizat yatırımlarında yüzde 7'lik bir artış söz konusu olduğunu, bunun büyüme potansiyelini daha da artıracağını kaydetti.

Birkaç gün önce dünyanın en önde gelen Alman dergilerinden birinin 4 lideri kapak yaptığını anımsatan Elvan, "Trump, Putin ve o 4 liderden birisi adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Dünyaya yön veren 4 lider' diyorlar. Onca algı operasyonlarına rağmen, onca uğraşlara rağmen Allah'a çok şükür yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Elvan, Türkiye'nin önünü kesme adına önemli girişimler olduğunu, ülkenin bölünmeye, parçalanmaya çalışıldığını, bunun için terör örgütlerinin devreye sokulduğunu ancak başaramadıklarını söyledi.

- "Bu memlekette, ülkede istikrar bozulmamalı"

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın daha da artırılması gerektiğini dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

"Bizim yüzümüz Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) dönmedi. Bizim yüzümüz Avrupa'ya dönmüyor. Ama birileri Amerika'dan, Avrupa'dan ışık almaya çalışıyor. Bu ışığı milletten alacaksın. Bu ışığı verecek olan da desteği verecek olan da millettir. Aman ha gözünüzü seveyim sizler vatanınızı milletinizi seven insanlarsınız. Bu vatana birlikte sahip çıkacağız. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Bu memlekette, ülkede istikrar bozulmamalı. Ne siyasi ne ekonomik istikrar bozulmamalı. Siyasi ve ekonomik istikrarın bozulması demek, bu ülkenin geleceği karanlık demektir. Allah'a çok şükür büyüyoruz, güçleniyoruz bir taraftan ihracatımız artıyor. Diyeceksiniz ki 'bir durgunluk yaşıyoruz.' Seçim öncesi olur. Seçim sonrası öngörülebilirliğimiz, ekonomiye olan güven ve yabancı sermaye girişi daha da artacak. Ülkemizin hızla büyümesini, kalkınmasını birlikte gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin son 16 yılda göstermiş olduğu büyüme performansı cumhuriyetimizden bugüne kadar olsaydı Türkiye şu anda dünyanın 7. büyük ekonomisi ve küresel bir gücüydü. Bu dönemlerin kıymetini bilelim, istikrarımızı bozdurmayalım."

Bakan Elvan, daha sonra Mersin ve Mut'a yapılan yatırımları anlatıp muhtar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sorunlarını dinledi.