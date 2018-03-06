“Büyümek İçin Milli, Gelişmek İçin Yerli!” Türkiye’nin en kapsamlı ve en prestijli gençlik organizasyonu olan Genç Türkiye Zirvesi, bu yıl 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde“Büyümek İçin Milli, Gelişmek İçin Yerli!” sloganıyla girişimci ruha sahip gençleri, farklı sektörlerdeki profesyonellerle buluşturacak.

06 Mart 2018 Salı 15:15