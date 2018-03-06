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“Büyümek İçin Milli, Gelişmek İçin Yerli!”

Türkiye’nin en kapsamlı ve en prestijli gençlik organizasyonu olan Genç Türkiye Zirvesi, bu yıl 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde“Büyümek İçin Milli, Gelişmek İçin Yerli!” sloganıyla girişimci ruha sahip gençleri, farklı sektörlerdeki profesyonellerle buluşturacak.

“Büyümek İçin Milli, Gelişmek İçin Yerli!”
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye’nin en kapsamlı Genç Türkiye Zirvesi’nin strateji ortağı olarak gençleri desteklemeyi sürdürüyor. Bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek Genç Türkiye Zirvesi, 184 üniversiteden üç bin genci bir araya getirecek. 2013 yılından bu yana liderlik, inovasyon,girişimcilik, bilgi toplumu ve dijital dönüşüm temalarıyla düzenlenen zirve, bu yıl “yerli ve milli” temasıyla gençlerin fikirlerine, hayallerine ve ülkemizin geleceğine ışık tutacak.


USTA İSİMLER KATILACAK
3000’den fazla katılımcı ve 30’dan fazla konuşmacıyla bilim, siyaset, ekonomi ve sanat dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağı zirve içeriğiyle dikkat çekiyor. Zirve kapsamında gençlik fuarı düzenlenecek,gelecek fikirleri değerlendirileceği “Gelecek Atölyesi”düzenlenecek. Ayrıca başarılı kişiler ve kurumlar düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.


BAŞVURULAR MART AYINDA SONA ERECEK
Zirveye İstanbul dışından katılmak isteyenlerin 11 Mart 2018 tarihine kadar,şehir içinden katılımcıların ise 24 Mart 2018 tarihine kadar başvurularını gencturkiye.net adresi üzerinden yapmaları gerekiyor. Etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yanı sıra Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin stratejik ortaklığında gerçekleştirilecek.
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