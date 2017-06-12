"Büyümenin dinamosu ihracat oldu"

ANKARA (AA) - SEVAL OCAK ADIYAMAN - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Araştırmacısı Erdal Tanas Karagöl, daha önceki büyüme rakamlarını ağırlıklı olarak hane halkı tüketiminin veya kamu harcamalarının etkilediğini belirterek, "Bu yılın ilk çeyreğindeki büyümenin dinamosu ihracat. Türkiye'nin tekrar ihracatı ekonominin dinamosu yapmaya yönelik çabaları yeni dönemde ekonominin çok daha sağlam temellere oturmasına katkı sağlayacak." dedi.

Karagöl, AA muhabirine, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin kısa süre öncesine kadar yüksek büyüme rakamlarını gördüğünü ancak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ekonomide olumsuz bir dönem geçirildiğini anımsatan Karagöl, bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5'lik büyüme oranını, "Türkiye'nin özlediği ekonominin tekrar büyüme trendine girmesi" olarak değerlendirdi.

Bu büyüme oranının herkesi çok mutlu ettiğini vurgulayan Karagöl, "Türkiye bu büyüme rakamlarıyla G20'de Çin ve Hindistan'dan sonra en hızlı büyüyen üçüncü ülke. OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada. İzlanda ile aynı büyüme oranlarına sahibiz." diye konuştu.

Karagöl, Türkiye'nin tekrar yüksek büyüme rakamlarına dönüş yaptığına işaret ederek, bu yılın ilk çeyreğinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik halk oylamasının belirsizliğine rağmen bu orana ulaşıldığını söyledi.

Belirsizliklerin ve olumsuzlukların ortadan kalkmasının ekonomi açısından son derece ümit verici olduğunu dile getiren Karagöl, "Türkiye bu yılın sonraki çeyreklerinde büyüme oranını daha da artırarak Orta Vadeli Programdaki yüzde 4,4'lük büyüme oranını da geçebilir." ifadesini kullandı.

- "Negatif algının ortadan kalkmasına en iyi cevap"

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamının daha öncekinden farklı olduğuna dikkati çeken Karagöl, "Daha önceki büyüme rakamlarında ağırlıklı olarak hane halkı tüketiminin etkisi vardı. Bazı dönemlerde kamu harcamaları daha ağırlıklıydı ama bu yılın ilk çeyreğindeki büyümenin dinamosu ihracat. Türkiye'nin tekrar ihracatı ekonominin dinamosu yapmaya yönelik çabaları yeni dönemde ekonominin çok daha sağlam temellere oturmasına katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karagöl, kredi derecelendirme kuruluşları ile uluslararası kuruluşların Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminleriyle ilgili ise "Negatif algının ortadan kalkmasına en iyi cevap bu büyüme rakamları olacaktır. Dünya Bankası ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının revizyonları çok yüksek oranda değildi, pozitif revizyona gitmişlerdi. Bu kadar yüksek büyüme oranı beklemiyorlardı. Sonraki çeyreklerde bu oran daha yüksek düzeyde olacak." diye konuştu.

Hükümetin vergi indirimleri ve finansa erişimi kolaylaştırmaya dönük faaliyetlerinin büyümeyi düşük oranda etkilediğini belirten Karagöl, "Piyasada paranın olmadığı tartışılan bir şeydi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar bu çeyrekte tüm etkisini göstermedi. Bunların asıl etkilerini bir sonraki çeyrekte görebiliriz." ifadelerini kullandı.