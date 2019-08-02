Büyümeye hız kesmeden devam ediyor!

İhracatta büyük başarılara imza atan Desa Deri, büyüme hedefi doğrultusunda 100 kişiyi daha çalışan kadrosuna eklemek için kolları sıvadı. Türkiye, 2019 yılında “İstihdam Seferberliği” ilan ederek 2 milyon yeni çalışan hedefi ile yola çıkarken, Desa Deri tek başına 100 kişilik ilave istihdam sağlayarak çalışan sayısını 2.200’e yükseltecek.



Desa Deri’nin çalışan sayısını artırmasındaki ana etken ise yine ihracat oldu. Şirket yurtdışından gelen yeni ihracat taleplerini karşılamak ve tasarım-üretim konusundaki kalite odaklı çizgisini devam ettirmek amacıyla istihdamını artırma kararı alarak, harekete geçti.



Şirketin yarım asıra yaklaşan tarihi boyunca Türkiye ekonomisinin zorluklarla karşılaştığı günlerde dahi çalışan sayısını korumak ve arttırmak için çalıştığını dile getiren Desa Deri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Çelet, “Desa Deri’nin ürünlerini tüm dünyaya pazarlayan şirketimiz Adesa Mağazacılık ile deri sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan ilk üç firma arasına girdik. İhracatta elde ettiğimiz bu başarıyı 2019 yılında da sürdürüyoruz. Kendi tasarım ve üretimimiz olan ürünlerle dünya modasına da yön veriyoruz. Bu çizgimizi korumak ve ihracat kaynaklı gelen talepleri karşılamak amacıyla yatırımlarımızı ve istihdamımızı artırmaya karar verdik. Bu vesileyle ilave 100 kişiyi daha Desa Ailesi’ne katmayı ve çalışan sayımızı 2.200’e ulaştırmayı hedefliyoruz. 47 yıldır değişmeyen kalite ve müşteri odaklı anlayışımızla gerek yurtiçinde gerek yurtdışında yatırımlarımıza son sürat devam edeceğiz.” dedi.



Ar-Ge yatırımlarında Türkiye çapında 163’üncü sırada olduklarına vurgu yapan ve tüm iş süreçlerini kendi ekip ve tesisleriyle yöneten tek Türk firması olan Desa Deri’nin tasarım, yenilik ve inovasyon konularına da özel önem verdiğini belirten Çelet, bundan sonra da aynı vizyon ve çalışma prensipleri ile hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

