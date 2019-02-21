Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda Bursa Trabzon dünya
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "2018 yılı 1. dönem buzağı desteklemeleri yetiştiricilerimize T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre, yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır" - "448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödenecek"

Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
banner17

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı 1. dönem buzağı desteklemelerinin yetiştiricilere T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre, yarından itibaren ödenmeye başlanacağını belirterek, "448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödenecek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 2018 yılı buzağı destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2018 yılı 1. dönem buzağı desteklemelerinin yetiştiricilere T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacağını vurgulayan Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize 1 Mart'ta, 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 8 Mart'ta ödeme yapılacak." bilgisini verdi.

Pakdemirli, 2018 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde 448 bin yetiştiricinin 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödeneceğini bildirerek, çiftçilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliBuzağı DesteklemeleriTarım Ve Orman Bakanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5