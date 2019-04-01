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BYSD'nin yeni yönetimi belli oldu

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil: "Bu ülke için ortak akılla, birlik ve beraberlik içinde, durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, dışa bağımlılığı olmayan, iç talebi karşılayabilen bir sektör olmaktır"

BYSD'nin yeni yönetimi belli oldu
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Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Türkiye için ortak akılla, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Hedefimiz, dışa bağımlılığı olmayan, iç talebi karşılayabilen bir sektör olmaktır." ifadesini kullandı.

Derneğin geçen hafta yapılan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Büyükhelvacıgil, gelecek döneme ilişkin amaçları ve yeni yönetim kuruluna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Genel kurulun ardından yepyeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Büyükhelvacıgil, "Bu ülke için ortak akılla, birlik ve beraberlik içinde, durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, dışa bağımlılığı olmayan, iç talebi karşılayabilen bir sektör olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükhelvacıgil, tarım sektörünün en önemli alanlarından olan bitkisel yağ sektörünü daha güçlü hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "2018 sektörümüz için zor bir yıl oldu. 2019'un ilk çeyreğini de geride bıraktık. Her geçen gün sektörümüzün sorunlarının çözümü noktasında ilerleme kaydediyoruz. Yeni dönemde yine el ele verip hep birlikte tüm sorunlarımızın, sıkıntılarımızın üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu dönemin ülkemiz, sektörümüz ve derneğimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Öte yandan, BYSD'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Şükrü Çin, Hüseyin Nuri Çomu, Murat Reka, Turgut Yeğenağa, Metin Erturhan, Alkan Yüksel, Suat Öztürk, Ömer Faruk Sarıcalı, Temel Soyyiğit, Aysun Aras, Hakan Çalen, Niyazi Arslantaş, Baha Abalıoğlu, Onat Angı, Uğur Altaş."

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