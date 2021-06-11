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Caizchain, ilk İslami Blockchain olacak

İslami değerler üzerine inşa edilen ve dünya çapında her bireye finansal özgürlük parolasıyla yola çıkan Caizcoin ailesi büyümeye devam ediyor.

Caizchain, ilk İslami Blockchain olacak
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Geleceğin finansal düzenini inşa etmek ve bu düzende dini değerler de olan bağımsızlık, özgürlük, şeffaflık, adalet, katılımcılık gibi ilkelere odaklanan Caizcoin’in kendi özgün blok zincir teknolojisi olan Caizchain’i devreye almaya hazırlanıyor. İslami İlkelere bağlı kalarak kendi özgün blok zincirini başlatacak olan Caizcoin, özgün blok zinciri tasarımıyla, kullanıcılara maksimum güvenlik sunan ilk İslami blok zinciri olacak. Caizchain, mevcut kurgusuyla birçok avantajı bulunan Caizcoin'e teknolojik altyapısını daha güçlü bir yapıya taşıyacak. Merkezi olmayan blok zinciri üzerine inşa edilen Caizcoin, CaizChain projesiyle diğer kripto para birimlerinin de İslami ilkeleri takip etmesi hususunda da öncü olma görevini üstleniyor. 

Daha az enerjiyle güvenli ve sorumlu işlemler
İlk İslami uyumlu blok zincir teknolojisi olan Caizchain, her işlem için daha az enerji kullanan Hisse Kanıtı (PoS) metodolojisiyle çalışıyor. Ödeme aracı olarak güvenli ve standart bir dijital para birimi uygulayan dağıtılmış bir eşler arası (P2P) ağ kullanan Caizchain, kullanıcı için token taşırken sorumlu ve güvenilir bir deneyim sunuyor. Caizchain, platform üzerinden yapılan her işlemin üzerinden geçerek doğrulandığı düğümlerden oluşan Core Caiz Blok Zinciri üreterek çalışıyor. Düğümler, HTTP(s) Bağlantı Noktası 11625 üzerinden JSON-RPC üzerinde çalışıyor. Caiz Blok Zinciri ekosistemi, hızlı bir ağ bant genişliği oluşturan sorunsuz işlemin varlığını sağlamak için maksimum 8 eş bağlantıya izin veriyor. İnsanı değerler odaklı İslami Finans Hukuku, batı ülkelerinde daha hızlı büyüme potansiyeli barındırırken yakın gelecekte daha yüksek pazar paylarına ulaşması bekleniyor. Caizchain ile teknolojik altyapısını daha da güçlendiren Caizcoin, önümüzdeki yıllarda yüksek büyüme rakamlarına ulaşması beklenen İslami finansın kripto para bacağını domine etmeyi ve kuruluş felsefesini tüm sektöre yaymayı hedefliyor.
 

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