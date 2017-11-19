Çakıldak fındık üreticisinin yüzünü güldürüyor

ORDU (AA) - Ordu'da sahil kesiminde üretilen tombul fındığın kilogramı 8,50 liradan işlem görürken 700-800 rakımın üzerinde üretilen Çakıldak fındığın kilogramı ise 9,50 liradan satışa sunuluyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da fındık fiyatlarının çeşidine göre değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Sezon başından itibaren serbest piyasada işlem gören fındık fiyatının 8-9 lira seviyelerinde olduğunu anımsatan Soydan, son aylarda Çakıldak fındığın daha pahalıya satıldığını ifade etti.

Soydan, sahilde üretilen ve tombul olarak adlandırılan yağlı, palaz, ince kabuk ve sivri fındık çeşitlerinin 8,50 liradan satışa sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"700-800 rakımın üzerinde üretilen Çakıldak adlı fındığın kilogramı ise 9,50 liradan satışa sunuluyor. İlk defa bu sezon serbest piyasa fındık fiyatlarını ikiye ayırdı. Bunun sebebi Çakıldak fındığının daha iyi randımana sahip olması, çürük oranın düşük olması ve depo ömrünün daha uzun olması."

Çakıldak fındığın üreticisinin yüzünü güldürdüğünü de vurgulayan Soydan, "Bu durum zaman zaman tepki çekse de tüccar ve manavlar bu fiyatlarda ısrarlı. Tahminimiz bu fiyatların sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmesi." dedi.

Arslan Soydan, son yıllarda yürütülen projelerle Çakıldak fındığın üretiminin de yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Özellikle zirai dona daha dayanıklı da olan bu fındık çeşidine her yıl ilgi daha da artmaktadır." diye konuştu.