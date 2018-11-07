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Çalık Holding, Afganistan'da 1,6 milyar dolarlık proje üstlendi

- Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini Çalık Holding'in üstlenmesi dolayısıyla Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı'nda tören düzenlendi - Proje, 3 yıl içerisinde tamamlanacak

Çalık Holding, Afganistan'da 1,6 milyar dolarlık proje üstlendi
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KABİL (AA) - Asya'nın en önemli enerji projesi olarak kabul edilen Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan doğal gaz boru hattı projesinin paralelinde ilerleyecek olan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini Çalık Holding üstlendi.

Çalık Holding'in Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim hattı projesini üstlenmesi dolayısıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı'nda tören düzenlendi.

İmza törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hattın 750 kilometrelik kısmının Afganistan topraklarından geçeceği, söz konusu hattan elde edilecek yıllık 100 milyon dolarlık transit gelirin doğrudan Afganistan'ın devlet hazinesine aktarılacağı bildirildi.

Proje sayesinde Türkmenistan'dan Pakistan'a bin megavat elektrik aktarılacağı belirtilen açıklamada, 1,6 milyar dolarlık projenin 3 yıl içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

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