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Çalışanlarına yüzde 51 maaş zammı yaptı

İş Bankası çalışanlarına tarihi bir ücret zammı yaptı. En düşük maaş alanlara yapılan zam yüzde 68'i bulurken, ortalama zam da yüzde 51 olarak belirlendi.

Çalışanlarına yüzde 51 maaş zammı yaptı

Bankacılık alanında yaptığı çıkışlarla sektörün önderliği yapan İş Bankası bu defa farklı bir alanda tarihi bir adıma imza attı. İş Bankası çalışanlarına sektörün en yüksek zammını verdi. Çalışanların örgütlü olduğu BASİSEN ve İş Bankası arasında yapılan toplu sözleşmeyle ortalama maaş artışı yüzde 51 oldu.

Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile Türkiye İş Bankası arasındaki yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 14 Ocak 2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştı.

Görüşmeler sonucunda; ücret skalasının alt baremlerinde yer alan çalışanları gözetip, çalışma barışı ve hakkaniyeti ön planda tutarak kademeli şekilde değişen oranlarda artış yapıldı. Buna göre en düşük ücret alan çalışanların maaşında yüzde 68 oranında artış sağlandı. Toplamda İş Bankası çalışanlarının ortalama maaş artış oranı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.

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