Çalıştay yaptı rekor müjdesi verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Eylül’de aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatına ulaştık. Ekim ayında da çok iyi bir rakam açıklayacağız. İnşallah hem şimdiye kadarki en yüksek ekim ihracatını hem de şimdiye kadar ki en yüksek aylık ihracat rakamlarından birini duyuracağız.” dedi.

Gülle, TİM Delegeler Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, 2003 yılında 47 milyar dolar ihracat yaptıklarını, 2017 yılında ise 157 milyar dolar ihracatın bulunduğunu anımsattı.

15 yılda ihracatı 3 kattan fazla artırdıklarını ifade eden Gülle, “Bu yıl da inşallah 170 milyar doları aşarak yeni bir rekor kıracağız.” diye konuştu.

Gülle, ihracatçılara sağladıkları desteklere değinerek, şunları anlattı:

“İhracatçılarımıza yeni yatırım imkanları yarattık. Borsa İstanbul ile ortaklaşa çalışma yürüterek, TİM İhracat Endeksi’ni kurduk. Böylece, daha fazla ihracatçı firmamızın halka arzını teşvik etmeye, ihracatçılarımıza yapılacak yatırımları artırmaya çalışıyoruz. Nasıl ki ihracat ülkemize kazandırıyorsa, ihracatçı şirketlere yatırım yapanlar da borsa da kazanacak.

10 farklı ildeki Girişim Evlerimizde danışmanlık, eğitim, mentörlük ve ofis imkanları sunuyoruz. Bugüne kadar 700’e yakın girişimciyi yetiştirdik. Girişim Evleri bünyesinde yer alan girişimcilerimiz geçtiğimiz yıl 330 milyon TL ciroya ulaştı. İhracatları ise her geçen gün katlanarak artıyor. Destek Bizden, Kaynak Eximbank’tan dedik. İçinde bulunduğumuz süreçte kaynağa ulaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu sebeple tüm çabamızla, ihracatçımıza daha fazla fon yarattık. İhracatın finansmanı her daim öncelikli gündem maddemizdir. TİM olarak, ihracatçı birliklerimiz ile koordineli şekilde elimizdeki fonların bir kısmını, Sayın Ticaret Bakanımızın da uygun görüşüyle Eximbank’a kullandırma kararı aldık. Bankalar Birliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde bir araya geldik. Türkiye’nin önde gelen bankalarının genel müdürleri ile finansmana erişim, imalat sanayisine ve ihracata destek, ihracata yönelik krediler hakkında önemli toplantılar gerçekleştirdik. İnşallah düzelen ortam ile birlikte yakında teminatlar ve krediler konusunda olumlu gelişmeleri almaya başlayacağız.”



- “10 binden fazla firmamız, 133 ülkeye TL kullanarak mal satıyor”



Gülle, şu anda ihracatın yüzde 8,8’i, yani 14 milyar dolarlık kısmını, TL ile yaptıklarını belirterek, “10 binden fazla firmamız, 133 ülkeye TL kullanarak mal satıyor.” dedi.

Gelecek günlerde Fransa, Rusya ve Çin’e gideceklerini ifade eden Gülle, “Bir başka atılımı da TTM’ler için başlattık. Şu anda 14 TTM ofisimiz faaliyette. Bunların sonuncusunu, Sayın Bakanımızın katılımı ile seramik sektöründe Londra’da faaliyete geçirdik. Ticaret merkezlerini çok daha aktif ve verimli kullanmak için şu sıralarda, hem mevcut ticaret merkezlerimiz hem de yenileri için bir strateji çalışması yapıyor, yeni bir Türkiye Ticaret Merkezi Modeli üzerinde çalışıyoruz. Mevcut TTM’lerimize yenilerini eklemek üzere, aktif TTM sayımızı 35’e çıkarmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Sadece eylül ayında 1500 yeni firmanın ihracat yapmaya başladığını aktaran Gülle, “Eylül’de aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatına ulaştık. Ekim ayında da çok iyi bir rakam açıklayacağız. İnşallah hem şimdiye kadarki en yüksek ekim ihracatını hem de şimdiye kadar ki en yüksek aylık ihracat rakamlarından birini duyuracağız.” yorumunu yaptı.

Gülle, döviz kazandırıcı faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu herkesin anladığına işaret ederek, “Bu faaliyetlerin sadece mal ihracatı ile sınırlı olmadığı aşikardır. Günümüzde, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde yeni sektörlerin payı hızla artıyor. Bu bağlamda hizmet ihracatı, Türkiye için çok büyük bir açılım alanı sağlayabilecek altı çizilmesi gereken bir başka gerçektir.” dedi.

Gülle, 2023 yılı vizyonu kapsamında, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirecekleri hedefleri şöyle anlattı:

“Katma değeri yüksek sektörlere öncelik verecek, ihracatımızı, Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım ve Markalaşma temeline oturtarak, girişimciliğe yoğunlaşacağız. Sektörlerimizin tek bir pazara bağlı kalmaması için pazar çeşitlendirmesi çalışmalarına ağırlık vereceğiz. 71 bin ihracatçımızın 31 bini sadece 1 ülkeye, 11 bini sadece 2 ülkeye, 6 bini sadece 3 ülkeye ihracat yapıyor. Bakın; daha önce hiç ihracat yapmamış ama son 4 ayda ihracata başlamış firma sayısı 4 bin 400. Bu alanda iş dünyamızda öyle büyük bir potansiyel var ki bunu hayata geçirmek için her türlü imkanı kullanacağız. Şu anda Transit ticaret ve e-ihracat ile ilgili sağlıklı verilere ulaşamıyoruz. Biz bunların kayıt altına alınması için çalışmalar başlattık. Verileri bakanlığımız öncülüğünde geliştirerek gerçek ihracat rakamımıza ulaşmak istiyoruz. İhracat ile ilgili öncelikli konulara başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız ve Kamu tarafından hassasiyetle yaklaşılması bizleri son derece mutlu etmektedir.”

İhracatçıların birikmiş ve kesinleşmiş KDV alacaklarının ödenmesine ilişkin yeniden ortaya konulmuş olan kararlılığı ihracat dünyası olarak büyük bir memnuniyet ile karşıladıklarını belirten Gülle, “KDV alacaklarının düzenli ödenmeye başlanacak olması, ihracatçılarımızı finansal olarak rahatlatacak ve rekabet güçlerini artıracaktır. KDV konusunda düzenlemeler yapılıncaya kadar firmaların KDV alacaklarının teminat olarak kullandırılması ve bu alacakların nemalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Bunun önünün açılması için düşük faizli ve miktar sınırlaması olmadan kredi sağlanmasının, son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz.”dedi.

Gülle, 2018 yılında yatırım üretim ve istihdamın artırılması amacıyla sağlanan desteklerin 2019 yılı için de devam ettirilmesini beklediklerini vurguladı.

Eximbank’ın verdiği desteklerin artmasını beklediklerini aktaran Gülle, “Burada sizlerin önünde şu sözü veriyoruz; Eximbank 10 milyar dolar daha destek versin biz ihracatı 20 milyar dolar artıralım. Eximbank kredilerinde kesinleşmiş KDV alacaklarının teminat olarak kullanılmasını öneriyoruz.” diye konuştu.

Gülle, Atatürk Havalimanı’nın taşınmasıyla boşalan arazinin mümkün olan en iyi şekilde değerlendirilmesinin önem arz ettiğini vurgulayarak, “Bu arazideki binaların olduğu bölümlere, İstanbulumuz’a yakışır bir fuar alanı inşa edilmesinin, ülkemiz için önemli bir prestij unsuru olacağına inanıyoruz.” dedi.

İhracat ailesinin Türkiye’de kurulacak tuzakları bozacak en kritik yapılardan biri olduğunu ifade eden Gülle, “Döviz kurları üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunları, döviz kazandırıcı faaliyetleri genişleterek yine biz bozacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Pekcan, ihracatçı birliklerinin 2014-2018 döneminde görev yapan başkanlarına plaket verdi.