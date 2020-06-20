Cam çağında kuresel markamızla gurur duyacağız

Tüm dünyada cam bilim ve teknolojisinin gelişimini teşvik etmek amacıyla 1933 yılında kurulan ve bugün üniversiteler, bilimsel kuruluşlar, cam üreticileri ve tedarikçilerinin oluşturduğu cam dünyasının en etkin organizasyonu konumundaki Uluslararası Cam Komisyonu (ICG), 2022’nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Uluslararası Cam Yılı” olarak kabul edilmesi ve cam malzeme üzerindeki küresel odağın artması için çalışmalarda bulunuyor. Küresel cam sanayinin önde gelen oyuncuları arasında yer alan Şişecam Topluluğu da camın günümüzdeki teknolojik, bilimsel ve ekonomik önemini vurgulamak amacıyla 2022’nin “BM Uluslararası Cam Yılı” olarak ilan edilmesi için etkin bir üyesi olduğu ICG ile birlikte çalışıyor.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugün üretim kapasitesi açısından dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer aldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bugün dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 150 ülkeye ulaşan satışları ve 22 bin çalışanıyla Türkiye’yi küresel arenada temsil eden bir dünya markası olmanın haklı gururunu yaşayan, dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu konumundaki ICG’nin etkin bir üyesi olan Şişecam, ‘2022 BM Uluslararası Cam Yılı’ hedefi için tüm paydaşları nezdinde çalışmalarını küresel çapta yürütmektedir. Ülkemizin dünya cam sektöründeki gücüne güç katmak amacıyla camın dokunduğu her alanda kurumsal destek arıyor, paydaşlarımız olan tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile temasta bulunuyoruz. Türkiye’nin BM Genel Kurul Başkanlığı’nı üstlenmesinden hareketle bu konuda verilecek her türlü desteğin çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Cam sanayinin doğduğu Anadolu topraklarından bir dünya markası çıkaran ülkemizin, sektörün hak ettiği küresel farkındalığın yaratılması için BM Genel Kurulu’nun 75’inci döneminde öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz.”

Cam sektörünün başlangıcı sayılabilecek ilk cam üretiminin M.Ö. 1500’lü yıllarda Anadolu topraklarında yapılmasından bugüne camın girmediği hiçbir sektörün kalmadığını, günümüzde cam ve ürünlerine yüklenen fonksiyonların ve kullanım alanlarının hızla arttığını ifade eden Kırman “Cam teknoloji ile sürekli gelişen inovatif bir üründür. Cam sektörü ürünleriyle inşaat, otomotiv, beyaz eşya, gıda, içecek, meşrubat, ilaç, kozmetik, turizm, mobilya, tarım, perakende, yenilenebilir enerji, savunma, havacılık, uzay teknolojileri, elektrik, elektronik ve optik gibi birçok sektöre girdi veren temel sanayi alanlarından biri olarak, küresel ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Sürdürülebilir bir dünya için bu yüzyıl “Cam Çağı” olacak

Bugün küresel cam pazarının 170 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Kırman, şöyle devam etti: “Sürekli gelişen ve genişleyen kullanım alanlarıyla uzun vadeli değer sağlayan cam sektörü, sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusunda ise sonsuz bir potansiyel vadetmektedir. Sürdürülebilirlik bağlamında çevre, iklim, enerji tasarrufu ve sağlık gibi küresel açıdan en kritik konulara ve risklere çözüm üretmesi, sektörün önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Sonsuz kez geri dönüştürülebilen, enerji tasarrufu sağlayan ve en sağlıklı ambalaj malzemesi olma özelliği taşıyan cam, sürdürülebilir uygulamalarla yeniden üretimi desteklemektedir. Enerji tasarrufu sağlayan mimari cam ürünleri, sürdürülebilir şehirler ve ülke ekonomilerine sürdürülebilir bir gelecek için doğrudan katkı sunmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliği ile mücadelede çevrenin korunması ve enerji tasarrufuna yönelik çözümler üreten, gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmayı hedefleyen cam sektörünün üstlendiği söz konusu rolün küresel çapta vurgulanması büyük önem taşımaktadır. Cam sektörünün sınırlarını sürekli genişletmek için çalışan bilim insanları ve sektör temsilcileri olarak, bu yüzyılın “Cam Çağı“ olacağı inancıyla son 60 yıldır uluslararası çabaları ve topluma olan katkıları yüksek olan önemli alanları BM Uluslararası Yılı ilan ederek tanıyan BM Genel Kurulu’na 2022’nin Uluslararası Cam Yılı olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunduk.”

Şişecam Topluluğu üretim faaliyeti gösterdiği tüm ülkelerde “2022 BM Uluslararası Cam Yılı” için destek sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından iş dünyası temsilcilerine, üniversitelerden Ar-Ge merkezlerine, iş ortaklarından müşterilerine, medyadan kamuoyuna kadar uzanan tüm paydaş ağına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda BM Genel Kurulu’na kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından destek mektuplarının gönderilmesi ve 2022 Uluslararası Cam Yılı’na özel www.iyog2022.org web adresi üzerinden başvuru yapılmasını sağlamaktadır.