Cam uygulamaları sertifika programı hayata geçiyor.. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Şişecam Topluluğu ve Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü öğrenci ve mezunların doğrudan istihdamına yönelik “Cam Uygulamaları Sertifika Programı” düzenlenmesi amacıyla iş birliği yapacak. İş birliğine yönelik protokol Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Şişecam Kimyasallar İnsan Kaynakları Direktörü İmran Eroğul ve Şişecam Akademi Müdürü Deniz Hasanbaş tarafından imzalandı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Kimyasallar ve Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde istihdama yönelik protokol imzaladı. Öğrenci ve mezunların doğrudan istihdamına yönelik “Cam Uygulamaları Sertifika Programı” düzenlenmesi amacıyla imzalanan iş birliği protokolü, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Şişecam Kimyasallar İnsan Kaynakları Direktörü İmran Eroğul ve Şişecam Akademi Müdürü Deniz Hasanbaş tarafından imzalandı.

BAÜN Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’ndaki imza törenine, BAÜN Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sare Çelik, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Kurtuluş, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Raif Sakin, Cam Elyaf ve Sanayi A.Ş.’den İnsan Kaynakları Müdürü Tahir Erev ve diğer yetkililer katıldı.



Sertifika programıyla, eğitilen ve sonrasında belirlenecek adayların, İŞKUR aracılığı ile işbaşı eğitimlerini de tamamlayarak, Şişecam Kimyasallar bünyesindeki Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’nin Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden fabrikasında istihdam edilmeleri amaçlanıyor. 2018 yılında her biri üç hafta olmak üzere iki defa düzenlenecek sertifika programında ise Balıkesir Üniversitesi bünyesinden akademisyenler ile Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’den eğitmenler birlikte görev alacak. İlk sertifika programına Balıkesir Üniversitesi’nin Balıkesir, Edremit, Bigadiç ve Altınoluk Meslek Yüksekokullarının Makine, Mekatronik, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Kimya Teknolojisi Programlarının son sınıfında olan ya da mezun durumdaki öğrencilerden başvurusu kabul edilen 28 aday katılacak.



“Şişecam Topluluğu ile gerçekleştirilen iş birliğini önemsiyoruz”

İmza töreninde konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Şişecam Topluluğu ile gerçekleştirilen iş birliğini önemsediklerini ifade ederek, “Şişecam’ın Balıkesir’de Türkiye’nin tek cam elyaf tesisini kurmasını hem şehrimiz için hem de üniversitemizin geleceği açısından önemli buluyoruz. Başlangıçta birlikte eğitim sunuyoruz. Teknik eleman ihtiyacı, üniversitemizden karşılanacak. Bunların eğitimi söz konusu. İş birliği buradan başlıyor. İlerleyen zamanda Şişecam’ın Balıkesir’e gelişine neden olan temel hammadde kaynağının burada yoğunlaşması, başta doğrudan doğruya Şişecam’a kaynak sunan, imkanlar sunan fabrikaların, işletmelerin gelmesini sağlayacağı gibi taşımacılıktan tutun da yeni tesislerin kurulmasına da vesile olacak” dedi. İş birliğinin hayırlı sonuçlar üretmesini dileyen Rektör Özdemir, sözlerini Şişecam mensuplarına ve katkı verenlere teşekkür ederek tamamladı.

İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı da yaptığı konuşmada, Şişecam Topluluğu’nun cam elyaf konusunda Türkiye’de tek fabrikasının Balıkesir’de kurulmasının son derece sevindirici olduğunu belirtti. Kurulacak tesise, bağlı sektörlerdeki firmaların da Balıkesir’e yatırım yapmalarını sağlayacak bir ana yatırım olarak baktıklarını dile getiren Balcı, şöyle konuştu: “İŞKUR olarak Şişecam Topluluğu ve onunla birlikte gelecek diğer yatırım yapacak firmalara kurs programları, işbaşı eğitim programları ve istihdam konusunda, nitelikli işgücü kazandırılma konusunda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.Bu süreç içerinde birlikte çalışacağız ve fabrikamız inşallah birkaç ay sonra faaliyete geçtiğinde ilimizden önemli bir miktarda istihdam da sağlanmış olacak. Ondan sonraki bu birlikteliğimiz devam edecek biz bu anlamda yatırım yapan Şişecam’a, bu birlikteliğe katkı sunan üniversitemize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Şişecam Kimyasallar İnsan Kaynakları Direktörü İmran Eroğul ise kurulacak olan cam elyaf Balıkesir’e katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Bu vesileyle burada bize destek olan üniversitemize ve İŞKUR’a teşekkür ediyoruz” dedi. Şişecam Akademi Müdürü Deniz Hasanbaş da BAÜN ve İŞKUR iş birliğiyle amaçlarının hem istihdama destek sağlamak hem de cam konusunda öğrencileri ve mezunları yetiştirmek olduğunu ifade etti.