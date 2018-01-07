Çamaşırda alışkanlıklar değişti

Akıllı ev teknolojilerini bir adım ileriye taşıyan Arçelik A.Ş.’nin, Arçelik ve Beko markalı çamaşır makinelerindeki Tek Tuş teknolojisi tüketicilerin beğenisini kazandı. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Unilever’le başlattıkları iş birliğinin tüketici tarafından heyecanla karşılandığını belirterek: “Hem Arçelik hem Unilever Türkiye’nin en etkili lovemark’larından… Bu çerçevede tüketicimizi dinleyerek geliştirdiğimiz çözümler ilgiyle karşılanıyor. Unilever’le uzun yıllardır iş birliği içerisindeyiz. Bu proje henüz çok yeni bir adım olmasına rağmen, Temmuz 2017’den bu yana 1000’in üzerinde kurulum gerçekleştirdik. OMO deterjan siparişi verebilen çamaşır makineleri tüketicimizin hızla benimseyerek günlük yaşamalarına yerleştirdikleri bir teknoloji olacak” dedi.

Akıllı ev teknolojilerini bir adım ileriye taşıyan Arçelik A.Ş.’nin Unilever işbirliğinde Temmuz 2017’de hayata geçirdiği, çamaşır makinelerinde tek tuşla OMO deterjan siparişi teknolojisi, modern çağın hızlı temposunda hayatı kolaylaştıran bir çözüm sunuyor. Tek Tuş’la sipariş sistemi ile çamaşır makineleri, OMO deterjan siparişi vererek ürünün eve teslim edilmesini sağlıyor.

Tek tuşla sipariş sisteminde, bu konuda özel eğitimli uzmanlar tarafından çamaşır makinesine monte edilen cihaz aracılığıyla müşterinin teslimat ve sipariş bilgileri alınıyor. Böylece kullanıcılar, rutin ihtiyaçları için ek bir zaman harcamadan ve karmaşık sipariş süreçleriyle uğraşmadan deterjanın kapılarına kadar ulaşmasını sağlayabiliyor.

Arçelik A.Ş.’nin Türkiye’de bir ilke imza atarak İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli, Adana, Ankara, Gaziantep illerinde hayata geçirdiği proje, tüketicilerin alışkanlıkları değiştirerek yepyeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Projeyle ilgili detayları paylaşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 8-12 kg arası Arçelik ve Beko çamaşır makinelerinde OMO deterjan siparişi vermeyi sağlayan Tek Tuş teknolojimizle kolay, hızlı ve akıllı sipariş imkanı getirdik. Unilever’le uzun yıllara dayanan iş birliğimizi bu yeni projeyle bir adım öteye taşıdık. Kurulum yapılan müşterilerimizin yüzde 95’i Tek Tuş’u hemen kullanmaya başladı. Kısa sürede 1015 adet OMO deterjan siparişi alındı. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Antalya bu teknolojiye en hızlı adapte olan illerimiz oldu. Bu projede öne çıkan bir diğer unsur da sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayan sıvı deterjan tercihlerindeki kullanım artışı oldu. Müşterilerimizin yüzde 20’si birden fazla deterjan siparişi verirken, yüzde 60’ı sıvı, yüzde 40’ı da toz deterjan tercih etti” şeklinde konuştu.