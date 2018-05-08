Çamoluk şeker kuru fasulyesi coğrafi işaret aldı

GİRESUN (AA) - Çamoluk şeker kuru fasulyesinin coğrafi işaret aldığı bildirildi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlükçe yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi'nce (DOKAP) finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamındaki coğrafi işaret çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Çamoluk şeker kuru fasulyesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kendine özgü tat ve aromasıyla ayrıca 15 dakika gibi kısa bir sürede pişmesi ile bölge halkı ve gurbetçiler tarafından yoğun talep gören Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Giresun ilimizin üçüncü coğrafi işaretli ürünü olmuştur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, coğrafi işaret tescilinin yapılması ile Çamoluk şeker kuru fasulyesinin ilçenin simgesi haline geleceğine işaret edilerek, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce verilecek tarımsal desteklerle üretim alanlarının da hızla artırılmasının hedeflendiği bildirildi.















