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Çan-2 Termik Santrali devreye alındı

ANKARA (AA) - ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'den, Çanakkale'deki yerli kömürle çalışan Çan-2 Termik Santrali'nin devreye alma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan...

Çan-2 Termik Santrali devreye alındı

ANKARA (AA) - ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'den, Çanakkale'deki yerli kömürle çalışan Çan-2 Termik Santrali'nin devreye alma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, santralin 330 megavat kurulu güce sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, santralden ticari olarak elektrik satışına ilerleyen günlerde başlanacağı belirtilerek,"Çan-2 Termik Santrali'nin devreye alma çalışmaları tamamlanmış olup, 26 Temmuz 2018 itibarıyla kabul işlemelerine yönelik olarak bakanlığa resmi başvuru yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çan-2 Termik SantraliElektrikEnerji
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