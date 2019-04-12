Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak mersin dünya EWE
Ceviz üretimi artıyor
Ceviz üretimi artıyor
Güldal'dan fındık mesajı
Güldal'dan fındık mesajı
Et satış duyurusu
Et satış duyurusu
Gözünü rekora dikti!
Gözünü rekora dikti!
5. nesil savaş uçağı
5. nesil savaş uçağı

Can Bartu'nun vefatı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Spor camiası efsane bir ismi kaybetti"

Can Bartu'nun vefatı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Can Bartu'nun vefatıyla ilgili, "Spor camiası efsane bir ismi kaybetti." ifadesini kullandı.

Palandöken, yayımladığı başsağlığı mesajında, Bartu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"Spor camiası efsane bir ismi kaybetti. Hem futbol hem de basketbol alanında imza attığı başarılarla spor dünyasına adını altın harflerle yazdıran Bartu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenCan BartuFenerbahçeTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5