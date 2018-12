Can Çaka Anadolu Efes'in başına geldi Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı Can Çaka, Anadolu Efes CEO’su ve Bira Grubu Başkanı olarak atandı. 1997 yılından bu yana Anadolu Grubu’nda çeşitli pozisyonlarda görev yapan Can Çaka, 1 Ocak’tan itibaren yeni görevine başlayacak.

18 Aralık 2018 Salı 18:39