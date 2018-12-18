Can Çaka Anadolu Efes'in başına geldi

Anadolu Grubu’nda Mali İşler Başkanı olarak görev yapan Can Çaka, Anadolu Efes CEO’su ve Bira Grubu Başkanı olarak atandı. Yıl sonunda görevden ayrılan John Gavin Hudson’ın yerine atanan Can Çaka, 1 Ocak 2019 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Çaka, yine aynı üniversitenin İdari Bilimler Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1994’te İş Analisti ve Sistem Mühendisi olarak başlayan Çaka, Anadolu Grubu’na 1997’de Anadolu Efes Yurtdışı Yatırımlar biriminde Finans Uzmanı olarak katıldı. 1997 - 2005 arasında bu görevini sürdüren Çaka, Efes Ukrayna Bira Fabrikası'nda Finans ve İdari İşler Müdürü, Efes Bira Grubu Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Efes Bira Grubu Strateji ve İş Geliştirme Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Çaka, Nisan 2008 - Aralık 2012 arasında Anadolu Efes Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yaptı. Ocak 2013’te Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı olan Çaka, Anadolu Efes CEO’su ve Bira Grubu Başkanı olarak gruptaki görevine devam edecek.







Anadolu Grubu Hakkında







Anadolu Grubu, 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kuruldu. ‘Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız’ olma vizyonu ışığında varlığını geleceğe taşıyan Grup, 19 ülkede, 80’e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve 80 binin üzerinde istihdamıyla faaliyet gösteriyor. Grubun 2017 yılı cirosu 32,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılında fiilen Anadolu Grubu şirketlerince Devlete intikali sağlanan vergiler toplamı, 2017 merkezi yönetim bütçe gelirleri gerçekleşmelerinin %1,2’sini oluşturdu.







Anadolu Grubu, yurt dışında bölgesel oyuncu olarak küreselleşme, ortaklık kültürüne olan bağlılığı ile dünyanın en büyük şirketleri ile ortaklıklar kurma ve markalı tüketici ürünleri geliştirme hedefleri doğrultusunda, Türkiye için katma değer yaratarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor.







Anadolu Grubu, bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, hızlı servis restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile faaliyetlerini geniş bir alanda sürdürüyor.





Anadolu Grubu, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitim, sağlık ve spor alanlarında Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor.





