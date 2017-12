Can Holding akaryakıtta depolama kapasitesini artıracak ANKARA (AA) - Can Holding bünyesindeki Energy Petrol, Marmara Ereğlisi'nde 100 bin ton kapasiteli yeni depolama alanı inşa edecek.Şirketten yapılan açıklamada, Can Holding'in yerli üretim stratejisi ve hedefiyle yoluna devam ettiği, bu kapsamda...

26 Aralık 2017 Salı 10:06