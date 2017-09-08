“Çanakkale'de 10 kişiden biri öğrenci“

İSTANBUL (AA) - Milliyetemlak.com, 2016 verilerine göre 500 bin civarında nüfusu olan Çanakkale'deki 18 Mart Üniversitesi'nde 48 bin öğrenci bulunduğunu ve kent merkezinde ağırlıklı 1+1 öğrenciye kiralık şeklinde yer alan dairelerin fiyatlarının 450 ila 600 lira aralığında seyrettiğini duyurdu.

Milliyetemlak.com'dan yapılan açıklamaya göre, üniversite sınavıyla birlikte başlayan ev maratonu, gözlerin gayrimenkul piyasasına çevrilmesini sağladı. Türkiye'de öne çıkan üniversiteler ve bulunduğu şehirlerde emlak piyasası hem kiralık hem de satılık fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

Türkiye'de son yıllarda ardı ardına açılan çok sayıda üniversite hem üniversite okuyan insan sayısını artırıyor hem de üniversitelerin çoğunun yeni olmasından ötürü köklü devlet üniversitelerine olan ilgiyi oldukça yukarılara taşıyor. Böylelikle Anadolu'da köklü üniversiteleri olan şehirler prestijli bir üniversitede okumak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor. Ayrıca bu kentlerin bazılarında en bilinen üniversitelerin yanında yeni üniversiteler de açılıyor, bu okulların varlığı bu şehirleri iyiden iyiye "öğrenci şehri" diye anılır hale getiriyor. Her yıl artış gösteren öğrenci sayıları bu bölgelerde gayrimenkul talebini artırıyor ve emlak piyasasını canlandırıyor.

Uludağ Üniversitesi, üniversitenin duyurduğu 2017 yılı verilerine göre 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bu öğrenciler ağırlıklı olarak üniversitenin fakültelerinin büyük kısmının bulunduğu Nilüfer ilçesinde bulunan Görükle semti ve çevresinde yaşıyor. Milliyetemlak.com arama sonuçlarına göre, bu bölgede kiralık 1+1 ve 2+1 daireler 600 ila 800 lira aralığında bulunuyor. Bu dairelerin satış fiyatları ise 120 bin ila 200 bin lira aralığında değerleniyor.

Yeni kurulmuş bir üniversite olan Bursa Teknik Üniversitesi ise 3 bin öğrenciye ev sahibi yapıyor ve üniversitenin bulunması sebebiyle Yıldırım ilçesindeki kiralık daire fiyatlarıyla Görükle'deki daire fiyatları benzerlik gösteriyor.



- "Öğrenci şehri" Eskişehir



Eskişehir, iki kalabalık devlet üniversitesinin bulunduğu bir şehir olmasından ötürü öğrenci şehri denildiğinde ilk akla gelen şehir olarak öne çıkıyor. 52 bin öğrencisi olan Anadolu Üniversitesi ve 31 bin öğrencisi olan Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir'de toplam 80 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Üniversitesi fakültelerinin yoğunlaştığı Tepebaşı, ağırlıklı olarak 2+1 ve 3+1 satılık dairelerin bulunduğu bir yer olarak göze çarpıyor ve bu dairelerin fiyatları 140 bin ila 300 bin lira aralığında seyrediyor. Kiralık daire bakımından ise 1+1 daireler ön planda olup fiyatları 400 ila 600 lira aralığında bulunuyor.

Osmangazi Üniversitesi de Odunpazarı ilçesinde yoğunlaşan fakülteleri ile bu bölgeye değer katıyor. Bölgede 110-250 bin lira aralığında 2+1 ve 3+1 satılık daireler bulunmakta olup kiralık daireler sahipleri tarafından 400-1.000 lira aralığındaki kiralarla sunuluyor.

Geçen yılki verilere göre 500 bin civarında nüfusu olan Çanakkale'deki 18 Mart Üniversitesi'nde 48 bin öğrenci eğitimini sürdürüyor. Öğrencilerin varlığı emlak başta gelen sektörlerden olmak üzere şehrin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Fakültelerinin yarısından fazlası Çanakkale merkezde bulunmakla birlikte diğer fakülteler şehre yayılmış durumda. Bu sayede öğrencilerin varlığından merkez dışında diğer fakültelerin bulunduğu Gelibolu, Çan, Biga gibi ilçeler de faydalanıyor. Milliyetemlak.com'daki ilanlarda, Çanakkale merkezde ağırlıklı 1+1 öğrenciye kiralık daireler bulunduğu görülüyor ve bu dairelerin fiyatları 450 ila 600 lira aralığında seyrediyor.

Bursa, Eskişehir ve Çanakkale, Anadolu'da köklü üniversitelere ev sahipliği yapan şehirler olarak öne çıkıyor. Bu şehirlerden kimisinde talebin yüksekliği ve çeşitliliği sebebiyle yeni üniversiteler açılması ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu durum, söz konusu şehirlerde öğrenci sayısını her geçen yıl hızla yukarı çekiyor.