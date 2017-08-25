Çanakkale'de

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2015-2016 yıllarında Kurumlar Vergisi rekortmeni olan şirketler ödüllendirildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binasında düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar" başlıklı törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda yönetiminin modern bir bina inşa ettirdiğini söyledi.

Yönetime bu binayı hizmete sunmalarından dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu hizmet binaları tüccarlarımıza ve sanayicilerimize hizmet ediyor. Böyle bir vizyon ile göreve gelip bu hizmet binasını Bigamıza kazandırdıkları için Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızı, yönetimini, meclis üyelerini ve tüm çalışanlarını kutluyorum. Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile Biga Ticaret Borsası, üyelerine vermiş oldukları hizmet kalitesi standardında Avrupa odaları ile eş konuma gelmişlerdir. Uluslararası akredite kuruluşu tarafından akredite edildiler."

Daha sonra, 2015'te ve geçen sene ilçede Kurumlar Vergisi rekortmeni olan şirketlerin temsilcilerine, kazançları üzerinden yüksek düzeyde vergi ödeyip istihdam sağlayan, ihracat yapan ve 30 yılını dolduran üyelere ödülleri verildi.

Odanın yeni hizmet binasının açılışının da yapıldığı törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ve Meclis Başkanı Eşref Temiz, Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay ile iş adamları katıldı.