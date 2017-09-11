Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı

Çanakkale'de havayolu kullanımı arttı

- İç hat yolcu trafiğinin ağustos ayında yüzde 38 arttığı bildirildi

Çanakkale'de havayolu kullanımı arttı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2017 ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin ağustos ayında yüzde 38'lik artışla 10 bin 680'e, dış hat yolcu trafiğinin de 5 bin 28'e çıktığı kaydedildi.

Ağustosta havalimanında iç ve dış hat uçak trafiğinin ise 797 olduğu belirtilen açıklamada, Çanakkale Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj trafiğinin de yüzde 37 artışla 120 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

Yılın 8 aylık döneminde ise yolcu sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 121 bin 591'e, uçak trafiğinin yüzde 3 artışla 4 bin 65'e, kargo, posta ve bagaj trafiğinin ise yüzde 17 artışla 702 tona ulaştığı belirtildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çanakkale
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5