Çanakkaleli meyve üreticisinin yeni gözdesi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin kiraz üretiminde önde gelen bölgelerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler, "Alman kirazı" olarak da bilinen ve uzun raf ömrü, iriliği, rengi, aroması, lezzetiyle ilgi gören regina cinsine yöneldi.

Lapseki ilçe merkezi başta olmak üzere 8 bin 400 dekar alanda yetiştirilerek birçok ülkeye ihraç edilen, iç piyasaya da satılan kiraz cinslerine son dönemde bir yenisi eklendi.

Meyve üreticileri, özelliklerinden dolayı tüketiciler tarafından aranan bir çeşit olan reginaya yönelmeye başladı. Diğerlerine göre şimdilik yüzde 10'luk paya sahip olan Alman kirazı yetiştiriciliği hızla yaygınlaşıyor.

İlçedeki bazı meyve bahçelerinde incelemelerde bulunan Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, regina cinsinin bölge üreticisi için yeni bir tür olduğunu söyledi.

Reginanın özelliklerinden bahseden Candan, "Bu kiraz cinsi bölgemizde ekimi gittikçe artan, özellikle pazardaki dayanıklılığı yüksek, uzun raf ömrü, iriliği, rengi, aroması, lezzeti ve tadıyla aranan bir numaralı ürünlerden biri olma aşamasına geldi. Bölgemizde tek yetişen kiraz türü regina değil ama bu kiraz mevsim şartlarına dayanıklılığı ve özellikle hem yerli pazarda, en önemlisi de ihracatta aranan ürün olma yolunda her geçen gün ilerliyor." dedi.

- "Geç çiçeklendiği için don olaylarına karşı çok dayanıklı"

Candan, Alman kirazının bir başka özelliğinin, geç çiçeklenmesi olduğunu vurguladı.

Geç çiçeklendiği için don olaylarına karşı çok dayanıklı olduğunu anlatan Candan, reginanın hasadının yaklaşık bir ay sürdüğünü dile getirdi.

İlçede kiraz yetiştirilen 8 bin 400 dekar alandan yüzde 10'unda regina cinsi ağaçlar bulunduğunu aktaran Candan, "Sürekli meyve üreticilerimizin yanındayız ve bahçeleri geziyoruz. Üreticilerimizden edindiğimiz bilgiye göre, yetişmiş 10-15 yaşındaki ağaçların olduğu bir dönüm yerden üç kez kiraz ürünü aldıklarını bize anlatıyorlar. Bu da diğer kirazlara göre veriminin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bir dekara yaklaşık 40 ağaç dikilebildiğini söylüyorlar." diye konuştu.







