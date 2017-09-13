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Çankırı Belediyesi kendi elektriğini üretecek

- Çankırı Belediyesi, 5,5 milyon liraya mal olacak 1 megavatlık GES'in inşası için çalışmalara başladı - Belediye Başkanı Dinç: - "GES ile üretilen elektrik enerjisi sayesinde Çankırı Belediyesine yılda 700 bin lira civarında gelir bekliyoruz"

Çankırı Belediyesi kendi elektriğini üretecek

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesinin, 5,5 milyon liraya mal olacak 1 megavatlık güneş enerji santralinin (GES) inşasına ilişkin çalışmalara başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, Yapraklı yolu 10. kilometrede 20 dönüm arazide kurulacak GES'in inşası için hafriyat ve saha düzenleme çalışmalarına başlandığını belirtti.

Çalışmayla 5,5 milyon liralık yatırımı Çankırı'ya kazandıracaklarına işaret eden Dinç, "Proje çalışmalarının yüzde 63,79'u Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak karşılanacak. Kalan yüzde 26,21 ise belediye bütçesinden ödenecek. GES ile üretilen elektrik enerjisi sayesinde Çankırı Belediyesine yılda 700 bin lira civarında gelir bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dinç, projenin tamamlanmasının ardından belediyenin kullandığı öz bütçe maliyetinin iki yılda amorti edilmesinin öngörüldüğü GES'in inşasını yıl sonunda tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Belediyenin bünyesinde kullanmak üzere çeşitli noktalara GES kurmak için proje çalışmalarının sürdüğünü aktaran Dinç, Yeni Mezbaha yanına 350 kilovat, Recep Tayyip Erdoğan Parkı üstü ve gölet alanı için 350 kilovat, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi yanına 150 kilovat, asfalt şantiyesi idari binaya da 150 kilovat olmak üzere toplam 1 megavatlık GES kazandırmak için de proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.


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