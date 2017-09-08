Canlı büyükbaş ithalatında gözetim uygulaması

ANKARA (AA) - İthalatta gözetim uygulamaları kapsamında birim gümrük kıymeti bazı canlı büyükbaş hayvanlarda kesimlik olanlarda ton başına 3 bin diğerleri için 3 bin 500 dolar olarak belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapılan değişiklikle birim gümrük kıymeti bazı canlı büyükbaş hayvanlar için kesimlik olanlarda ton başına 3 bin diğerleri 3 bin 500 doların altındaki ithalatta gözetim uygulanmasına karar verildi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.