Canlı hayvan ithalatında ESK'ya tarife kontenjanı

ANKARA (AA) - Et ve Süt Kurumunun (ESK) 2017 sonuna kadar sıfır gümrük vergisiyle ithal edebileceği damızlık hariç büyükbaş canlı hayvan tarife kontenjanı 500 bin baş olarak belirlendi.



Bakanlar Kurulunun, ESK tarafından kullanılmak üzere Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre ESK'ya, 2017 sonuna kadar, sıfır gümrük vergisiyle ithal edebileceği damızlık hariç büyükbaş canlı hayvanlar için 500 bin ithalat tarife kontenjanı tahsis edildi.