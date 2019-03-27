ANKARA (AA) - Türkiye'de kültür sığır fiyatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak 7 bin 347 liraya, melez sığır fiyatı da yüzde 26,7 artışla 6 bin 1 liraya yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, üretim değeri" istatistiklerini açıkladı.

Bu göre, geçen yıl kültür sığır fiyatı yüzde 21,5 yükselerek 7 bin 347 lirayı, melez sığır fiyatı yüzde 26,7 artarak 6 bin 1 lirayı buldu. Merinos koyunun fiyatı yüzde 15,9 artışla 922 lira, kıl keçisi fiyatı da yüzde 29,9 artışla 742 lira oldu.

Kümes hayvanlarından et tavuğunun fiyatı yüzde 10,7 artarak 16,38 liraya, yumurta tavuğunun fiyatı yüzde 38,5 yükselerek 24,20 liraya ulaştı.

- İnek sütü fiyatı yüzde 19,1 arttı

İnek sütü fiyatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 1,47 lira, koyun sütü fiyatı da yüzde 14,7 artarak 2,77 lira oldu.

Sığır eti fiyatı yüzde 4,8 artışla 28,76 lirayı bulurken, koyun eti fiyatı yüzde 14,5 artışla 31,85 liraya çıktı.

- Canlı hayvan değeri yüzde 24,1 arttı

Canlı hayvan değeri geçen yıl yüzde 24,1 artışla 146,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Büyükbaş hayvanların değeri bir önceki yıla göre yüzde 23,4 artarak 104 milyar lira, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 32,6 artarak 37 milyar lira olurken, kümes hayvanlarının değeri yüzde 7,2 azalarak yaklaşık 4,9 milyar liraya geriledi.

- Hayvansal ürün üretim değeri 79,1 milyar lira

Hayvansal ürün toplam üretim değeri geçen yıl yüzde 13,2 artarak 79,1 milyar liraya yükseldi. Süt üretim değeri 35 milyar lira, bal üretim değeri yaklaşık 3,7 milyar lira, yumurta üretim değeri 7,5 milyar lira ve kırmızı et üretim değeri 32,5 milyar lira oldu.

