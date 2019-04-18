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Canovate'e Amerika OFC Fuarı’nda yoğun ilgi

Canovate Group, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Amerika San Diego’da yapılan Optik Fiber İletişim Konferansı ve Fuarı (OFC)’ye katıldı. Canovate’in standını, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Honduras, Polonya, Almanya, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden global firmalar ziyaret etti.

Canovate'e Amerika OFC Fuarı’nda yoğun ilgi
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Fuarda fiber optik ve erişim şebekesi portföyünden geniş bir ürün ailesini sergilediklerini kaydeden Canovate Group Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akkanbayatlı, şunları söyledi:  

“Standımızda, adeta teknoloji şovu yaptık. Sergilediğimiz ürünlerimizin arasında, Fiber Tree sistemi, Kent Güvenliği Yönetim Kabinet Sistemi, FTTH Dış Ortam Kabini / Dış Ortam Fiber Dağıtım Kabinleri ve Kutuları, Yapısal Kablolama/ MTO-MPO patch panelleri, yüksek kapasiteli optik dağıtım çatısı yer aldı. Global firmaların yoğun ziyaret ettiği stantlardan birisi olduk” dedi.
 
Canovate’in, Amerika’daki konumu güçleniyor
 
Canovate’in Orlando’da ofisinin bulunduğu ve Amerika pazarındaki konumunun güçlendiğini anlatan Ömer Akkanbayatlı, data center ve fiber optikteki zengin ürün portföyünün global birçok firmanın taleplerini karşıladığını belirtti.
OFC fuarı sırasında standı ziyaret eden firmalar hakkında bilgi vererek konuşmasına devam eden Ömer Akkanbayatlı, şunları kaydetti:

“OFC fuarında standımızı ziyaret eden global müşteriler arasında, 5G, fiber optik ürünleri, data center ürünleri dahil konular ile ilgilenen firmalar oldu. Ayrıca, FTTX dağıtımında kendi müşterilerinin ihtiyaçları için kabinet çözümleri arayan distribütörlerden talep gördük” diye konuştu.
 
Konferansta geleceğin teknolojileri konuşuldu
 
Fuar ve konferans sırasında geleceğin teknolojilerinin masaya yatırıldığını ifade eden Ömer Akkanbayatlı, şunları anlattı:  

“OFC fuarı, 683 katılımcı firma tarafından sunulan teknolojiyi incelemek için katılan 15 binin üzerindeki global ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Etkinlik katılımcıları arasında, global hizmet sağlayıcıları, entegratörler, danışmanlar, analistler, distribütörler ve üretici temsilcileri yer aldı. OFC Fuarı, uyumlu DWDM ağ iletişimi, otomatik fiber değiştirme, ROADM ve diğer optik iletim ekipmanları, FTTX, test ve ölçüm, silikon fotonik ve 400ZR ilerlemeleri dahil olmak üzere önemli endüstri duyuruları için global bir platform görevi görüyor. Konferansta, açık ağlar, otonom araçlar arasındaki iletişim, daha yüksek hızlardaki veri için optik entegrasyon, bu trendleri desteklemek için 5G ağları ve veri merkezlerindeki dağıtımlar ve endüstriyel tesisler gibi konular gündeme gelmiştir” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Canovate GroupOFC
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