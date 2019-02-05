Canovate Group, 7.İnşaat ve Konut Konferansı’na katıldı Canovate Group, 7.İnşaat ve Konut Konferansı’na katıldı. Sheraton Grand Ataşehir İstanbul’da, geçtiğimiz gün düzenlenen konferansa inşaat sektörünün geniş katılımı gerçekleşti. Canovate’nin standındaki veri merkezi, fiber optik ve ısı pompalarına yoğun ilgi gözlendi.



Canovate Group, 7.İnşaat ve Konut Konferansı’na katıldı. Sheraton Grand Ataşehir İstanbul’da, geçtiğimiz gün düzenlenen konferansa inşaat sektörünün geniş katılımı gerçekleşti. Canovate’nin standındaki veri merkezi, fiber optik ve ısı pompalarına yoğun ilgi gözlendi.

Canovate Group’u konferansta, Canovate Elektronik Satış Direktörü Gün Evren Gören, Canovate Elektronik Yurtiçi Bölge Satış Yöneticisi Serhat Gür, Canovate Enerji Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Zülkaroğlu, Canovate Enerji İş Geliştirme Yöneticisi Levent Günay, Canovate Elektronik Çözüm Mimarı Talha Samet Solakoğlu temsil etti ve standı ziyaret edenlere sundukları ürün gamı hakkında bilgi verdiler.



Mekanik ve elektromekanik sistem çözümünü sunuyor



Organizasyonu değerlendiren Canovate Enerji Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Zülkaroğlu, şunları söyledi:



“Isıtma ve soğutma sistemleri çözümlerimiz ile binanın IT tarafı için sunduğumuz çözümler, bir projede mekanik ve elektromekanik sistem çözümünü tek bir marka ve firma ile çözülmesini sağladığı için, bu durum yatırımcı tarafında maliyetleri düşürme açısından büyük avantaj oluşturmaktadır. Sektörün ileri gelen inşaat firmaları yaptıkları sunumlarda, en temel sorunlarının başında ‘yüksek maliyetler’ olduğunu belirttiler. Canovate Group olarak biz, firmalara ve sektör temsilcilerine, işletme maliyeti düşük ve yüksek verimlilikteki sistem çözümlerimizi sunmaya devam edeceğiz” ded

