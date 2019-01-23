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Canpark Akademi mezunları, sertifikalarını aldı

Ümraniye bölgesinin buluşma noktası olan Canpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından, genç işgücünün eğitim alması ve kalifiye personel olabilmesi için kurulan ‘Canpark Akademi’nin ilk dönem eğitimleri tamamlandı.

Canpark Akademi mezunları, sertifikalarını aldı
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Ümraniye bölgesinin buluşma noktası olan Canpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından, genç işgücünün eğitim alması ve kalifiye personel olabilmesi için kurulan ‘Canpark Akademi’nin ilk dönem eğitimleri tamamlandı.
Perakende sektörüne ilgisi olan, özgüveni yüksek, gelişime ve değişime önem veren ancak fırsat bulup bu konuda eğitim alamamış ya da istediği iş fırsatını yakalayamamış olan gençler, Kasım 2018 tarihinde başlayan ve 20 gün süren eğitimlerini tamamladılar. 100’ü aşkın katılımcı ile başlayan eğitim sürecinin sonunda, tüm aşamaları başarı ile geçen gençler, markaların ihtiyaç duyduğu, dinamik ve eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere sertifikalarını aldılar. Canpark Akademi eğitimlerinin 2019 yılı boyunca devam ederek, perakende sektörüne 500’ü aşkın gencin yetiştirilmesi hedefleniyor.
 
Canpark Akademi’ye yoğun talep
 
Proje hakkında bilgi veren Canpark Alışveriş Merkezi Müdürü ve Canpark Akademi Kurucusu Volkan F. Binöz, mezuniyet töreninde şunları söyledi:
“Canpark Akademi projesine başlarken, gençleri istihdam etmenin ne kadar önemli olduğu bilinciyle gençlerin iş hayatına katılması, markaların kalifiye insan kaynağı ihtiyacının karşılaması ve ziyaretçilerimizin alışveriş merkezinde geçirdiği sürede kaliteli hizmet alabilmeleri amacıyla yola çıktık. Geldiğimiz noktada ilk mezunlarımızı vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Eğitimlerini ve eleme süreçlerini başarı ile tamamlayan katılımcılarımız için şimdiden iş talepleri gelmeye başladı. Bundan sonraki süreçte, aldıkları eğitimler ile başvurular arasından sıyrılıp kendilerine uygun işlerde çalışacaklarına inanıyorum ve hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.
 
Perakendenin yeni neferleri göreve hazır
 
Canpark Akademi ilk dönem mezunları olan gençler yaptıkları değerlendirmelerde; aldıkları eğitimlerin hayata bakış açılarını değiştirdiğini, kendilerinin farkına varmalarını sağladığını, dışardan kolay gözüken sektörün aslında çok fazla dinamiği olduğunu ve emek gerektiren bu alanda çalışmak istediklerini kaydettiler. Perakende sektöründe çalışmak için büyük heyecan duyduklarını belirten mezunlar; Canpark Akademi’ye ve kurucularına sağladıkları bu imkan için teşekkürlerini ilettiler.
 
Yoğunlaştırılmış eğitim programı
 
Canpark Akademi eğitimleri, 2 ayrı aşamada gerçekleşiyor. Kriterlere uyan ve ön elemeyi geçen adaylar; endüstriyel klinik psikolog, devlet tiyatrosu sanatçıları ve İSG uzmanın da aralarında olduğu deneyimli isimlerden, iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri, etkili iletişim, çatışma yönetimi, öz denetim ve kişisel farkındalık, stres yönetimi, takım çalışması, diksiyon ve hitabet gibi konularda genel eğitimler alırken; sektörün önde gelen markalarının eğitmenlerinden de spesifik eğitimleri alıyorlar. DeFacto, Opmar Optik, Schafer, Mumuso gibi birçok değerli markanın yetkilisi tarafından verilen; satış psikolojisi, satış sanatı, satış teknikleri ve ilave satış son olarak da vaka analizleri eğitimleri, katılımcıların tercih edecekleri alanlarda neler ile karşılaşabileceklerinin teorik ve pratik çalışması olmaktadır.
 
 
 

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Anahtar Kelimeler:
Canpark Alışveriş
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