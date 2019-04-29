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Çantanın geleceği Swenna, Arıkovanı'nda

- Kablosuz şarj özelliği bulunan, suya ve darbelere dayanıklı, şık görünümlü, kullanışlı çanta, Arıkovanı'nda ilk haftasında hedefinin yarısından fazla destek aldı

Çantanın geleceği Swenna, Arıkovanı'nda
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İSTANBUL (AA) - Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, geleceğin sırt çantası tasarımı Swenna'yı vitrinine taşıdı.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin girişimcilerine destek olan Turkcell, kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda geleceğin teknolojik ürünlerini vitrinine taşımaya devam ediyor.

Telefonu kablosuz olarak şarj edebilen akıllı çanta Swenna, Arıkovanı'nda fonlamaya açılmasının ilk haftasında hedeflediği desteğin yarısından fazlasına ulaştı.

Geleceğin çantalarını yaratmayı hedefleyen Swenna, çantaları bir bez parçasının ötesine geçirmeyi misyon ediniyor. Swenna ile çantalar, telefonları kullanılmadıkları zaman şarj edebiliyor ve bunun için herhangi bir kablo ya da aksesuara ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca kullanıcılar, gelen aramaları çantanın titremesinden anlayabiliyor ve müsait olmadıkları zaman gelen aramaları reddedebiliyor. Çanta, ped aksesuarının üzerine bırakıldığında da kolayca şarj edilebiliyor.

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