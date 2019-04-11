Cari açık verilerinin yansımaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayında cari açığın beklentilere uygun olarak gerilediğini, mart ayında da yıllık cari açığın gerilemeye devam edeceğini beklediklerini bildirdi.



Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, şubat ayı cari açık verilerini değerlendirdi.

Merkez Bankası verilerine göre, şubat ayı cari işlemler açığının, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalışla 718 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, yıllık cari işlemler açığının ise 17 milyar 44 milyon dolar olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, şubat ayında cari açığın beklentilere uygun olarak gerilediğini ifade ederek, "Mart ayında da yıllık cari açığın gerilemeye devam edeceğini bekliyoruz. Mart ayında yıllık cari açık 1,5 ile 2 milyar dolar daha gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Cari açıktaki azalmanın ithalatın gerilemesinden ziyade ihracat artışı ile gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Zeytinoğlu, "Geçen yıl ağustos ayından bu yana ithalatımızın gerilemesi ile dış ticaret açığımız azalıyor. Dolayısıyla cari açığımız da geriliyor ancak biz ihracatımızın artması ile cari açığımızın gerilemesini arzu ediyoruz. İhracatımızın aylık 15 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



