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Cari işlemler açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 542 milyon dolar azalarak 3 milyar 615 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı da 33 milyar 227 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığı azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 542 milyon dolar azalarak 3 milyar 615 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 227 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 563 milyon dolar azalarak 3 milyar 533 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Diğer taraftan hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 346 milyon dolar artarak 1 milyar 112 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 199 milyon dolar artarak 888 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyon dolar azalarak 1 milyar 123 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın aynı ayında 312 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi, bu yılın aynı ayında 2 milyon dolar net çıkış gösterdi.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayı cari işlemler açığının 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

Muhabir: Murat Birinci


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Anahtar Kelimeler:
Cari AçıkEkonomiTCMB
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