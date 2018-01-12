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Cari işlemler açığı belli oldu

Cari işlemler açığı, kasımda 4 milyar 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 43 milyar 752 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığı belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 947 milyon dolar artarak 4 milyar 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 43 milyar 752 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 824 milyon dolar artarak 4 milyar 674 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 555 milyon dolar artarak 1 milyar 44 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 322 milyon dolar yükselerek 1 milyar 200 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar da bir önceki yılın aynı ayına göre 532 milyon dolar artarak 952 milyon dolara ulaştı.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 42 milyon dolar artarak 255 milyon dolara yükseldi.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda cari işlemler açığının 3,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, ekim ayı cari açık verisi 3 milyar 737 milyon dolardan 3 milyar 827 milyon dolara revize edildi.

Muhabir: Murat Birinci

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