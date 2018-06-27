Carney’den 29 trilyon sterlinlik kontrat uyarısı

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Avrupa Birliği’nin (AB) İngiltere’nin birlikten çıkışına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaması halinde trilyonlarca sterlinlik derivatif (türev) kontratın riske girebileceğini söyledi.

Londra’da, İngiltere Merkez Bankası’nda düzenlenen bir toplantıyla ilk yarı Finansal İstikrar Raporu’nu açıklayan Carney, AB’nin İngiltere’nin kontratlarının devamlılığının sağlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yaparak adım atmasına rağmen, buna AB tarafından henüz karşılık verilmediğini belirtti.

Carney, “AB henüz bu temel konulara ilişkin çözüme işaret etmedi. Bunun Brexit’in düzgün bir şekilde gerçekleşmemesi halinde kıta üzerinde finansman imkanı ve maliyetleri alanında etkisi olacaktır. Bu durum özel sektör tarafından çözülemez.” ifadelerini kullandı.

Türev ve şirket kontratlarına ilişkin gerekli düzenlemelerin tamamlanması için sadece 9 aylık bir süre kaldığının altını çizen Carney, şirketlerin kendi başına mevcut sorunları çözemeyeceğini, politika yapıcıların devreye girmesi gerektiğini söyledi.

BoE verilerine göre halihazırda işlemde olan ve gerekli düzenlemelerin yapılması halinde riske girecek derivatif kontratların toplam hacmi 29 trilyon sterlin (38 trilyon ABD doları) seviyesinde bulunuyor.