CarrefourSA Balçova hizmete girdi

İZMİR (AA) - CarrefourSa, İzmir’de 7,5 milyon liralık yatırımla kurduğu Balçova hipermarketini tüketiciyle buluşturdu.

Asma Çatı Alışveriş Merkezi'nde bulunan hipermarketin açılışında konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, taze ve bol çeşitte ürünleri doğru lokasyonlarda tüketiciye ulaştırmak amacıyla yatırımlara imza attıklarını söyledi.

Marketlerini tüketici ihtiyaçlarına göre yenilediklerini ifade eden Ergin, "Balçova, İzmir için nüfus yoğunluğunun ve aktif yaşamın olduğu bir ilçe. Böylesi bir lokasyonda yer almaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Şubenin bir yeniliği beraberinde getirdiğini aktaran Ergin, şöyle konuştu:

"İzmirli tüketiciler, mağazamızın sahip olduğu teknoloji ve ferah alanlar sayesinde rahat bir alışveriş ortamına kavuşacak. Hızlı kasalar sayesinde beklemeden alışverişlerini tamamlayabilecekler. Ayrıca kısıtlı zamanlarından dolayı satın aldıkları ürünleri diledikleri zaman adreslerine teslim ettirebilecekler. İzmir'deki varlığımızı, yeni yatırımlarla artırarak sürdüreceğiz."

CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı da balık tüketiminin yoğun olduğu İzmir'de tüketiciler için bir yenilik sunduklarını aktardı.

Hipermarketin içinde bulunan balık reyonunda yaklaşık 85 çeşit balığın satışa sunulduğuna işaret eden Arpacı, "Balık konusunda yalnızca ürün satışı gerçekleştirmiyor, müşterilerimizin isteğine göre balıklarımızı pişiriyor ayrıca paket hizmeti sunuyoruz. Şarküteri reyonumuzda farklı lezzet arayan damaklara hitap ediyoruz. Yerli üreticilerimizin desteğiyle hazırlanan, etin ustalarıyla çiftlikten sofralara ulaşan kaliteli et çeşitlerimiz ile kasap reyonumuzda müşterilerimizin isteğine göre etlerimizi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.