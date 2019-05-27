CarrefourSA'da plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı

CarrefourSA, plastik poşet kullanımının ücretli hale gelmesiyle marketlerinde yılda 250 milyona varan poşet tüketimini yüzde 85 azalttı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yılbaşı itibarıyla yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, marketlerindeki plastik poşet kullanımını yüzde 85 düşürdü.



"Kişi başı aylık ortalama poşet tüketimi geriledi"



Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, "CarrefourSA olarak sahip olduğumuz sosyal sorumluluk bilinciyle plastik poşet kullanımının yasaklanmasını destekliyoruz. Her yıl marketlerimizde yaklaşık 250 milyona varan plastik poşet tüketim oranı, yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte 4 ayda yüzde 85 azaldı. Geçen yıl, kişi başı aylık ortalama 100 plastik poşet tüketilirken, bu oran yasal düzenlemenin ardından 20’ye indi. Bu konuda müşterilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Sürecin hemen başında bir yandan kasalarımızdan konuya ilişkin bilgilendirmeler yaparken, müşterilerimize katlanabilir, yıkanabilir ve geri dönüşümlü olmak kaydıyla 10-12 farklı ürün sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.



"Cari açığa olumlu bir katkı sağlayacak"



Bulut Batum, ortalama 15 dakikalığına kullanılan plastik poşetlerin yalnızca yüzde 1’inin geri dönüştürülebildiğini belirterek, kalan yüzde 99'un doğada yok olması için bin yıl geçmesi gerektiğine dikkati çekti.



Yüzde 80'i polietilen olan plastik poşetlerin, ekonomiye de zarar verdiğini vurgulayan Batum, "Plastik poşet üretilirken kullanılan polietilen, ithal bir ürün olarak yasanın ardından ham madde üretimi için yapılan ithalatın düşmesini sağladı. İthalatta yıllık yaklaşık en az 1 milyar TL'lik düşüş, mevcut cari açığa olumlu bir katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



