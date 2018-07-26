CarrefourSA, kurban siparişlerini almaya başladı

İSTANBUL (AA) - Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte 25 yıldır hijyenik ve modern koşullarda canlı kurban satışı ve kurban kesimi ile kolili kurban satış hizmeti sunan CarrefourSA, hem marketlerinden hem de carrefoursa.com adresinden sipariş almaya başladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı için sipariş almaya başlayan CarrefourSA, bu yıl, "1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi", "Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi" ve "Küçükbaş Karaman Kurban Paketi" olmak üzere üç farklı seçenek hazırladı.

Minimum 19 kilogramlık kemiksiz "1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketini" bin 225 lira, minimum "17 kilogramlık Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketini" bin 285 lira ve minimum "17 kilogramlık Küçükbaş Karamak Kurban Paketini" de bin 245 liradan 9 taksitle satışa sunan şirket, kurban paketini bayramın dördüncü günü teslim almak isteyenlere minimum "19 kilogramlık kemiksiz 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketini", bin 190 liradan satıyor.

Ayrıca kurban paketlerini Axess Kart ile satın almayı tercih edenlere 50 lira indirim sağlanıyor.

CarrefourSA’da kurbanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan fetvaya ve İslami usullere uygun olarak, uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında sağlıklı ve hijyenik şekilde kesilirken, kurban kolilerinin sevkiyatı soğuk zincir bozulmadan sipariş verilen marketlere teslim ediliyor.

Kurban kolileri belirli hipermarket ve süpermarketlerden teslim alınırken küçükbaş için kemikli olarak parçalama işlemi gerçekleşiyor, büyükbaş kurbanlıklarda ise kıyma işlemi ücretsiz olarak sunuluyor.

Kurban satışları için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak "www.carrefoursa.com" adresinden de sipariş veriliyor.

CarrefourSA'larda satın alınan kurbanlıklar için randevu uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamazken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Bodrum’dan carrefoursa.com üzerinden verilen siparişler adrese teslim ediliyor.

Şirket ayrıca Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne (TOFD), İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'na (İZEV) veya Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği'ne (BEDD) kurban bağış olanağı sunuyor.

