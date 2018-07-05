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CarrefourSA yaz sezonuna hazır

- CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu: - "Son bir yılda Ege ve Akdeniz bölgelerinde 26 market açılışı ve 27 market tadilatıyla 53 marketimizi yenileyerek yaz sezonu için hazırladık"

CarrefourSA yaz sezonuna hazır

MUĞLA (AA) - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, son bir yılda Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaz sezonu için 53 marketi yenilediklerini bildirdi.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki bin 100 metrekare alana sahip süpermarketini yeni konseptiyle, düzenlediği yaza merhaba etkinliğiyle hizmete açtı.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve CarrefourSA SGM Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ile icra kurulunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrumlular da yoğun ilgi gösterdi.

CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalıkavak süpermarketinin konseptini yenileyerek tüketicilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İş ya da tatil amacıyla bu bölgeleri tercih eden müşterilerin, alışveriş alışkanlıklarını gittikleri yerde de sürdürmek istediklerini vurgulayan Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Son bir yılda Ege ve Akdeniz bölgelerinde 26 market açılışı ve 27 market tadilatıyla 53 marketimizi yenileyerek yaz sezonu için hazırladık. Bu bölgeler, sanayi ve turizm alanında farklı dinamiklere sahip, yaz aylarında nüfusun artışa geçtiği önemli merkezler haline gelmektedir. CarrefourSA olarak daha fazla müşterimize ulaşabilmek için yatırımlarımıza hız verdik. Bu sayede tüketicilerimiz CarrefourSA mağazalarına daha kolay ulaşabilir ve alışkın oldukları CarrefourSA ürün ve hizmet kalitesine kolayca erişebilmektedir."

CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de yaz aylarında tatil amacıyla yer değiştiren müşterilere, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri en iyi şekilde ulaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

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