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carrefoursa.com'un günlük trafiği "Fırsat Cuması"nda 8 kat arttı

- carrefoursa.com, bu yılki "Fırsat Cuması"nın ilk 1,5 saatinde 2017 "Fırsat Cuması"nda gerçekleşen toplam satışı geride bıraktı

carrefoursa.com'un günlük trafiği
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İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın düzenlediği "Fırsat Cuması" kapsamında, carrefoursa.com'un günlük trafiği, bir yıl önce düzenlenen "Fırsat Cuması"na oranla 8 katına, anlık trafiği ise normal bir güne oranla 12 katına çıktı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA'nın tasarruflu alışverişin adresi olmak, tüketicilerini kaliteli, çeşidi bol, taze ve fiyatı uygun ürünlerle buluşturmak amacıyla 23 Kasım Cuma günü düzenlediği "Fırsat Cuması" kapsamında, e-ticaret platformu carrefoursa.com'un internet trafiğinde artış yaşandı.

"Fırsat Cuması"nın gece 00.00’da başlamasıyla birlikte carrefoursa.com’un anlık trafiği, normal bir güne oranla 12 kat birden artarken, ortalama günlük trafiği de geçen yıl düzenlenen "Fırsat Cuması"na kıyasla 8 kat yükseldi.

Alışverişini carrefoursa.com üzerinden yapmayı tercih edenlerin oturum süresi yüzde 51 artış gösterirken, bir önceki yıla oranla 5 kat fazla yeni kullanıcı alışveriş yaptı.

Dönüşüm oranı da yüzde 127 artan carrefoursa.com, ilk 1,5 saatte, 2017 "Fırsat Cuması"nda gerçekleşen toplam satışı geride bıraktı. "Fırsat Cuması" kapsamında gerçekleştirilen toplam satış ise geçen yıla oranla 13,5 katı artış gösterdi.


- En çok deterjanlar tercih edildi


Müşteriler, "Fırsat Cuması" ile yüzde 50’ye varan indirimlerin sunulduğu ürün gruplarından en çok deterjanları tercih ederken, deterjanları televizyonlar, ağız bakım ürünleri, yaş mamalar ve tıraş ürünleri izledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in dışında en çok alışveriş yapan iller; Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Konya ve Denizli olurken, yoğun talep nedeniyle birçok fırsat ürünü, günün ilk saatlerinde tükendi.


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Carrefoursa.comFırsat Cuması
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