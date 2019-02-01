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CarrefourSA’da Chippin’le mobil öde, geri kazan

- Chippin ile gerçekleştirilecek ilk kampanya, 1-28 Şubat'ta tüm CarrefourSA marketlerinde geçerli olacak - Kampanya ile müşteriler, tek seferde yapacakları 50 TL ile 300 TL arasındaki ödemelerde anında 5 TL, 300 TL ve üzeri ödemelerde anında 50 TL değerinde Chippin kazanacak

CarrefourSA’da Chippin’le mobil öde, geri kazan
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İSTANBUL (AA) - CarrefourSA marketlerinde Chippin ile gerçekleştirilecek ilk kampanya, 1-28 Şubat'ta geçerli olacak.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı’nın geliştirdiği mobil sadakat uygulaması Chippin ile müşterilerine tüm alışverişlerinde kullanmak üzere inovatif çözümler sunmaya başladı.

Chippin ile gerçekleştirilecek ilk kampanya, 1-28 Şubat'ta tüm CarrefourSA marketlerinde geçerli olacak. Kampanya ile müşteriler, tek seferde yapacakları 50 TL ile 300 TL arasındaki ödemelerde anında 5 TL, 300 TL ve üzeri ödemelerde anında 50 TL değerinde Chippin kazanacak.

Kampanya döneminde inovatif alışveriş uygulaması Chippin’i indirip üye olanlar ek olarak 5 TL değerinde Chippin kazanacaklar. Üye olunarak kazanılan 5 TL değerindeki Chippin anında harcanabilecekken, alışveriş esnasında kazanılan Chippin’ler ise bir sonraki alışverişte harcanabilecek. Müşteriler, ödedikçe geri kazandıran mobil alışveriş uygulaması Chippin’i, hem kampanya süresince hem de sonrasında tüm CarrefourSA marketlerindeki alışverişlerinde kullanabilecekler.

Kampanyadan her kullanıcı bir kez faydalanabilecek. Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yükleme harcamaları, elektronik ürünler, fotokopi kağıdı, mobilya ve kuyum alışverişlerinin dahil olmadığı kampanya, ilk 20 bin kişi ile sınırlı olacak. Kampanya belirlenen sınıra ulaştığında, 28 Şubat’tan önce Chippin uygulaması üzerinden kaldırılacak. Kazanılan Chippin’ler, nakit olarak talep edilemeyecek.

Kazanımlar Chippin harcaması hariç yapılan ödemeler üzerinden hesaplanacak. Chippin ile yapılan işlemlerde iade yapılması durumunda, tutar kullanıcıya "iade çeki" olarak iade edilecek, iade talebi karşılığında alınan "iade çeki" verildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde kullanılabilecek.

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CarrefoursaChippin
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